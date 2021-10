Il futuro passa dall’Utility Manager: successo per il primo evento in digitale di Assium

Assium ha dato vita a un evento in digitale da piazza Olivetti che si trova a Milano: l’evento è servito per spiegare i benefici dell’Utility Manager.

Assium punta all’innovazione e guarda al futuro con sempre maggiore convinzione. Durante la giornata di giovedì 28 ottobre 2021 da piazza Olivetti, a Milano, Assium ha raccontato le novità del settore dell’utility management facendo parlare direttamente i protagonisti.

Si tratta di un evento digitale piuttosto importante che ha introdotto novità come sportello consumatori, RC professionale e area offerte lavoro sul sito web di Assium.

Assium e l’importanza dell’utility manager

L’Associazione italiana di Utility Manager (Assium) è riconosciuta in Italia per la capacità di riunire agenzie, call center, società di vendita e di consulenza, nonché professionisti attivi nell’Utility Management. Si tratta di un’associazione attiva nel networking virtuoso di aziende che supportano con professionalità ed etica il mercato delle telecomunicazioni e dell’energia.

L’obiettivo è quello di un futuro maggiormente sostenibile per il settore. Assium affianca le aziende e le famiglie nella gestione virtuosa delle utenze di energia, gas, telefonia e connettività.

Assium e l’importanza dell’utility manager, quali sono le novità

Durante la presentazione di giovedì 28 ottobre è stato esposto il lavoro durato 20 mesi e il lancio di tre nuove realtà del mondo Assium. In primis lo sportello del consumatore per gli utenti privati iscritti, a seguire la sezione offerte di lavoro e anche l’RC Professionale in esclusiva per gli associati.

A commentare l’evento importante è Federico Bevilacqua. “Abbiamo lavorato in maniera approfondita per comprendere il problema e oggi siamo qua per lanciare ufficialmente le basi per la soluzione. Questa è l’unica vera opportunità che abbiamo per alzare l’asticella della fiducia del consumatore. Lo possiamo e lo dobbiamo fare insieme attraverso Assium”, ha dichiarato il presidente di Assium.