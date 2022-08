Il gas tocca i 315 euro per Megawattora, governo obbligato ad accelerare

Non c'è più tempo per le strategie previsionali e adesso bisogna operare sul presente dopo che il gas ha toccato in mattinata i 315 euro per Megawattora

Nelle quotazioni ad Amsterdam della prima mattinata di oggi, 25 agosto, il prezzo del gas ha toccato i 315 euro per Megawattora e adesso il governo Italiano, non solo a traino di una preoccupata Ue, è obbligato ad accelerare più di quanto non abbia fatto con gli step messi in campo finora.

Il prezzo poi è “sceso” a quota 310 euro ma la soglia di allarme, quella psicologica di 300 e quella fattuale di 275, è stata bella che superata.

Il gas tocca i 315 euro per Megawattora

Nella giornata del 24 agosto il prezzo massimo era stato di 302,99 euro e il dato di fatto è che il mercato di Amsterdam è ormai fuori controllo e isterico, cioè potrebbe fare ancor più danni di quanti non ne abbia fatto l’effetto boomerang della reazione di Mosca alle sanzioni sulla guerra all’Ucraina.

Ci sono due piani di crisi infatti: quello che al prezzo del gas può fare la geopolitica e quello che al prezzo del gas possono fare le speculazioni che sulla geopolitica poggiano, perciò in Italia è allarme vero.

La misura e la battaglia di Draghi

E a Palazzo Chigi, come l’hanno presa? Il governo italiano si sta preparando allo scenario peggiore ma pare non consideri l’austerity come misura estrema plausibile.

Cosa accadrebbe in quel frangente o, per dirla meglio, cosa sta per accadere? Limitazione di un’ora dell’accensione dei riscaldamenti e delle temperature interne a 19°, norme per il risparmio che il Ministero della Transizione Ecologica di Roberto Cingolani sta preparando ed applicazione anticipata delle stesse. Il tutto con una constatazione di fatto: quella che Mario Draghi aveva lasciato in eredità all’esecutivo subentrante è diventata la battaglia campale e finale del suo, di esecutivo.