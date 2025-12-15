Il generale Vincenzo Camporini ha recentemente annunciato la sua decisione di dimettersi dal Consiglio scientifico della rivista di geopolitica Limes. Questa scelta si colloca in un contesto già segnato da dimissioni significative, tra cui quella del professor Federigo Argentieri e di altri membri del comitato. Le motivazioni alla base di questa decisione riguardano l’incompatibilità con la linea editoriale della rivista, che non rispecchia i principi del diritto internazionale, in particolare riguardo all’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina.

Il contesto delle dimissioni

La decisione del generale Camporini arriva a poche ore dalla pubblicazione di un’intervista al professor Argentieri. In essa, il professor Argentieri ha esposto le sue motivazioni per lasciare Limes, dopo averne fatto parte fin dalla sua fondazione nel 1993. Argentieri ha descritto una nube tossica che grava sulla narrazione della crisi ucraina, evidenziando come la rivista abbia assunto una posizione sempre più scettica nei confronti dell’Ucraina negli ultimi vent’anni.

La posizione di Camporini

Camporini ha giustificato la sua scelta tramite un messaggio pubblicato su X, nel quale ha dichiarato che la sua decisione è dovuta alla mancanza di supporto ai principi del diritto internazionale, messi in discussione dalla guerra in corso. La sua carriera come ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica e della Difesa conferisce peso alle sue parole, rendendo la sua uscita ancora più significativa.

Le ripercussioni del conflitto ucraino

Il conflitto tra Russia e Ucraina ha avuto un impatto profondo non solo sulla geopolitica, ma anche sulle dinamiche editoriali di riviste come Limes. Il professor Argentieri ha evidenziato come, dall’inizio della guerra, il modo in cui la rivista ha trattato l’argomento abbia contribuito a una distorsione della realtà. Questa distorsione è percepita come un affronto non solo alla scienza politica, ma anche a una questione di giustizia morale.

Le scelte editoriali di Limes

Nel corso degli anni, la rivista ha pubblicato contenuti che riflettono un pregiudizio strutturale nei confronti dell’Ucraina. Questo atteggiamento è emerso con maggiore chiarezza a partire dal 2004, anno della Rivoluzione arancione, quando Limes ha manifestato una crescente diffidenza verso la realtà ucraina. Le scelte editoriali, incluse la pubblicazione di articoli che minimizzano le sofferenze ucraine, hanno provocato una frattura con intellettuali e studiosi impegnati nella difesa del diritto internazionale.

Un futuro incerto per il dibattito geopolitico

La rottura tra Camporini e Limes segna un punto di non ritorno nel dibattito geopolitico italiano. Con la crescente polarizzazione delle opinioni e la mancanza di supporto per il diritto internazionale, il futuro dell’informazione geopolitica in Italia appare incerto. Le recenti dimissioni di figure di spicco mettono in evidenza l’urgenza di una riflessione profonda sulle responsabilità intellettuali degli esperti e dei media.

In un momento storico in cui le scelte politiche e editoriali possono avere ripercussioni significative sulla comprensione della realtà internazionale, è fondamentale che le riviste come Limes ripensino le loro posizioni. Solo così si potrà garantire una narrazione che rispetti i principi fondamentali del diritto internazionale e delle relazioni tra le nazioni.