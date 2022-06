Il generale Sanders ai suoi soldati: “Preparatevi alla terza guerra mondiale”

Nel Regno Unito si insedia il nuovo Capo di Stato maggiore, il generale Patrick Sanders ai suoi soldati: “Preparatevi alla terza guerra mondiale”

Il generale britannico Patrick Sanders lo ha detto chiaramente ai suoi soldati appena insediato in comando: “Preparatevi alla terza guerra mondiale”. Il nuovo comandante supremo dell’esercito britannico ha disegnato lo scenario del futuro, freschissimo di nomina, ha spiegato alle sue truppe che dovranno prepararsi “a combattere e battere” le truppe di Vladimir Putin “in una guerra terrestre europea”.

“Preparatevi alla terza guerra mondiale”

Sir Patrick Sanders questa settimana ha assunto il comando generale dell’esercito britannico ed ha detto ad alti ufficiali, sottufficiali e truppa indicato come target Vladimir Putin: “Siamo la generazione che deve preparare l’esercito a combattere ancora una volta in Europa“. Poi Sanders ha motivato questo annuncio così radicale: “Poiché l’invasione russa dell’Ucraina mina la stabilità globale”. Le parole del generale sono parte interante di un messaggio inviato a tutti gli spot dell’esercito, eccone uno stralcio: “Sono il primo capo di stato maggiore dal 1941 a prendere il comando dell’esercito all’ombra di una guerra di terra in Europa che coinvolge una potenza continentale”.

“Vi renderò letali ed efficaci per la guerra”

“La persistente minaccia dalla Russia mostra che siamo entrati in una nuova era di insicurezza”. E in chiosa: “È mio unico dovere rendere il nostro esercito il più letale ed efficace possibile. Il momento è adesso e l’opportunità è nostra da cogliere”.