Hawaii, auto si ribalta nella lava: il governatore soccorre l'uomo rimasto intrappolato

Josh Green, da poco meno di un anno eletto governatore delle Hawaii, ha sfruttato la sua esperienza come medico per soccorrere un uomo rimasto intrappolato con la auto nella lava.

Hawaii, governatore soccorre uomo intrappolato nella lava

Josh Green, da un anno eletto governatore della Hawaii, ha usato la sua esperienza come medico per soccorrere un uomo rimasto intrappolato con l’auto nella lava lo scorso giovedì 18 maggio, al largo di Waikoloa Road, nel distretto di South Koala.

Il 53enne neo governatore dell’isola è stato fotografato in ginocchio mentre prestava soccorso all’uomo, in quel tratto tortuoso che già in passato aveva destato preoccupazione per l’elevato numero di incidenti stradali, a causa degli smottamenti.

Le guardie del corpo di Green hanno individuato il veicolo incastrato nella roccia lavica, e così il governatore senza pensarci due volte ha deciso di prestare subito soccorso, nella speranza che il guidatore fosse ancora vivo.

Governatore Hawaii: “La cintura gli ha salvato la vita”

Come raccontato ai media locali, al momento del ritrovamento l’uomo era a testa in giù in un furgone completamente distrutto. “Siamo riusciti a tirarlo fuori attraverso il parabrezza anteriore, insieme a a una decina di cittadini, abbiamo rimosso un sacco di roccia e subito tirato fuori questo ragazzo”, ha dichiarato Green.

Il democratico dall’alto della sua esperienza in campo medico, ha poi aggiunto: “Meno male che aveva ancora allacciata la cintura di sicurezza, probabilmente gli ha salvato la vita durante l’esperienza di pre-morte“.