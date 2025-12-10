Il governo britannico risponde a Donald Trump dopo le sue critiche a Sadiq Khan

Nelle ultime ore, il clima politico tra Stati Uniti e Regno Unito si è infiammato a causa delle dichiarazioni rilasciate da Donald Trump riguardo il sindaco di Londra, Sadiq Khan. Durante un’intervista, il presidente americano ha espresso il suo disappunto nei confronti del primo cittadino, definendolo un sindaco orribile e affermando che Londra è diventata una città diversa sotto la sua guida.

La reazione non si è fatta attendere: la segretaria alla Cultura, Lisa Nandy, ha prontamente risposto alle parole di Trump, difendendo il lavoro di Khan e sottolineando l’importanza delle sue iniziative per la capitale britannica.

Le dichiarazioni di Donald Trump

In un’intervista con POLITICO, Trump ha dichiarato che Khan è un sindaco incompetente e ha criticato la sua amministrazione, affermando che Londra ha subito un cambiamento negativo. Ha continuato dicendo: Amo Londra e odio vederla cambiare in questo modo. Trump ha anche insinuato che Khan sia stato eletto grazie al contributo di un numero crescente di immigrati nella capitale.

Il contesto delle critiche

Queste non sono le prime critiche che Trump rivolge a Khan. Già in passato, il presidente americano ha definito il sindaco un perdente e molto stupido, dopo che Khan lo aveva paragonato a figure fasciste del ventesimo secolo. Le tensioni tra i due politici risalgono a tempo fa, ma le recenti dichiarazioni di Trump hanno riacceso il dibattito.

La difesa di Lisa Nandy

In risposta alle affermazioni di Trump, Lisa Nandy ha dichiarato: Non posso che dissentire fortemente da queste affermazioni. Ha elogiato il lavoro di Khan, sottolineando i suoi sforzi per migliorare i trasporti pubblici e per la fornitura di abitazioni accessibili. Nandy ha affermato che Khan è un esempio per il governo britannico, indicando come abbia messo in atto approcci multi-agency per affrontare problemi come la violenza giovanile e il crimine legato alle armi bianche.

Il ruolo del primo ministro

Interrogata sul motivo per cui il primo ministro Keir Starmer non avesse difeso esplicitamente Khan, Nandy ha ribadito che Starmer sarebbe in disaccordo con le affermazioni di Trump. Ha aggiunto: Sadiq sta facendo un lavoro incredibile per Londra e siamo orgogliosi dei nostri sindaci.

La risposta di Sadiq Khan

In un’intervista successiva, Khan ha risposto a Trump affermando che il presidente americano sembra essere ossessionato da lui. Ha anche sottolineato come Londra continui ad attrarre un numero record di americani, evidenziando che i valori liberali della capitale siano l’opposto delle idee di Trump. Londra è una delle più grandi città del mondo, ha affermato Khan, e questo è probabilmente il motivo per cui tanti americani vengono qui a vivere, investire o studiare.

Il sindaco ha inoltre espresso incredulità riguardo all’ossessione di Trump nei suoi confronti, dichiarando di non comprendere la ragione di tale antagonismo verso una città così diversa e progressista come Londra.