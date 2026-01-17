Il governo siriano riacquista il controllo di Deir Hafer dopo il ritiro delle SDF: analisi e implicazioni

Il governo siriano ha avviato una nuova offensiva a Deir Hafer, in seguito al ritiro delle Forze Democratiche Siriane (SDF), segnando un cambiamento significativo e strategico nella regione.

Il 17, la situazione a Deir Hafer ha subito un significativo cambiamento. L’esercito siriano è entrato nella città, precedentemente sotto il controllo delle Forze Democratiche Siriane (SDF), che hanno annunciato il loro ritiro. Questo sviluppo segna l’inizio di una nuova fase di lotta per il controllo del territorio nell’Aleppo rurale.

Il ritiro delle SDF e l’avanzata dell’esercito siriano

Le operazioni militari dell’esercito siriano sono iniziate in seguito all’annuncio del comandante delle SDF, Mazloum Abdi. Quest’ultimo ha comunicato su X la decisione di ritirare le sue forze dalle linee di contatto a est di Aleppo. Il ritiro, avvenuto alle 7 del mattino del 17 gennaio, è stato motivato da richieste di alleati e mediatori internazionali. Il Ministero della Difesa siriano ha accolto positivamente questa mossa, evidenziando l’importanza di monitorare il processo di ritiro completo delle forze SDF.

Le conseguenze del ritiro

La ritirata delle SDF ha portato a un notevole esodo di civili, con oltre 4.000 persone in fuga da Deir Hafer verso territori controllati dal governo. Questo flusso di sfollati evidenzia l’intensificarsi delle tensioni e l’urgenza di una risposta da parte della popolazione civile, spaventata dall’inasprirsi della situazione.

In parallelo, le forze siriane hanno avviato operazioni di bonifica della città, rimuovendo mine e resti di guerra. Questo segnala un tentativo di ristabilire l’autorità governativa nell’area. La copertura mediatica riporta che l’esercito sta già avanzando verso la città di Maskana, un ulteriore obiettivo strategico nella regione.

Il contesto internazionale e le reazioni

Il governo degli Stati Uniti ha espresso la propria preoccupazione per la stabilità della regione, esortando le forze siriane e le SDF a evitare ulteriori conflitti e a riprendere il dialogo. Le due parti avevano già avviato discussioni nel corso del 2026, con l’obiettivo di integrare le strutture militari e civili curde all’interno delle istituzioni statali siriane. Questo processo di integrazione si è rivelato complesso, con entrambe le fazioni che hanno mostrato un forte desiderio di trovare soluzioni diplomatiche.

La situazione sul campo e l’impatto sui civili

Le tensioni a Deir Hafer sono cresciute in modo esponenziale negli ultimi giorni. Il governo siriano ha intensificato le operazioni militari, lanciando attacchi mirati contro i gruppi armati legati al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK) e altre forze alleate delle SDF. Questi bombardamenti hanno causato un alto numero di vittime tra i civili, aggravando la crisi umanitaria nella regione.

Con oltre 150.000 sfollati a causa dei recenti conflitti, la situazione a Deir Hafer è diventata insostenibile. Le SDF hanno denunciato l’uso della forza da parte del governo, definendo le azioni militari un tentativo di destabilizzare ulteriormente l’area e di minare il progetto politico curdo di autogoverno.

I fatti

La riconquista di Deir Hafer segna un passo cruciale per il governo siriano, che cerca di riaffermare il proprio controllo su territori strategici. Questa operazione militare ha suscitato reazioni significative da parte delle Forze Democratiche Siriane (SDF) e ha attirato l’attenzione della comunità internazionale.

Le conseguenze

La risposta delle SDF, sostenute da alleati stranieri, complica la situazione sul campo. La tensione tra le forze governative e le SDF potrebbe portare a un ulteriore inasprimento del conflitto. Inoltre, la sicurezza e il benessere dei civili rimangono a rischio, con molte persone intrappolate in un contesto di violenza persistente.

Il contesto

Il futuro della regione dipende dalla capacità di entrambe le parti di giungere a un compromesso. Le prospettive di stabilità sono incerte, dato il coinvolgimento di attori esterni e le tensioni interne. La situazione richiede un monitoraggio attento, poiché il conflitto in Siria continua a evolversi senza segni di una soluzione imminente.