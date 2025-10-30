Il governo Trump stabilisce un nuovo record storico per il limite di rifugiati negli Stati Uniti

La recente decisione del presidente statunitense Donald Trump di fissare il limite per l’ammissione di rifugiati per l’anno fiscale 2026 ha sollevato un ampio dibattito. Con un numero massimo di soli 7.500 rifugiati, questo rappresenta il livello più basso mai registrato nella storia del programma di accoglienza statunitense.

In un documento ufficiale pubblicato il 30 ottobre, ma datato 30 settembre, l’amministrazione Trump ha chiarito che la priorità per i nuovi ingressi sarà data ai bianchi sudafricani, in particolare agli Afrikaner, un gruppo etnico di origine olandese.

Questa mossa è stata criticata da numerosi esperti e attivisti, che parlano di una decisione politicamente motivata.

La nuova politica di ammissione

Il documento rilasciato dall’amministrazione ha specificato che le ammissioni saranno per lo più riservate agli Afrikaner, in virtù dell’Executive Order 14204. Questo ordine, emesso in precedenza, ha giustificato l’assistenza umanitaria a questo gruppo sulla base di presunti atti di discriminazione ingiusta nel loro paese d’origine.

Contesto e reazioni

Trump ha ripetutamente affermato che i bianchi sudafricani subiscono persecuzioni in un contesto dominato da una maggioranza nera, una dichiarazione contestata dal governo sudafricano e da diversi rappresentanti degli Afrikaner. Nonostante queste affermazioni, il numero complessivo di rifugiati in attesa di un’accoglienza negli Stati Uniti è preoccupante, con oltre 42 milioni di rifugiati a livello globale, secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.

Impatto sulle organizzazioni e sulle politiche migratorie

Oltre a stabilire un limite record per i rifugiati, l’amministrazione Trump ha deciso di restringere il numero di gruppi che gestiscono i servizi per i rifugiati. I finanziamenti e i contratti che prima erano distribuiti a varie organizzazioni pubbliche e private saranno ora centralizzati presso l’Ufficio per il reinsediamento dei rifugiati, parte del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani.

Le conseguenze della decisione

Questa riorganizzazione mira a garantire una migliore coordinazione delle risorse e una maggiore responsabilità per le attività di reinsediamento. Tuttavia, molti esperti avvertono che ciò potrebbe portare a una riduzione dell’assistenza per i rifugiati già vulnerabili. Inoltre, l’International Refugee Assistance Project (IRAP) ha denunciato la mancanza di consultazione con il Congresso prima di annunciare il nuovo limite, sottolineando l’aspetto politico della decisione.

Secondo la IRAP, la nuova determinazione sembra modificare la definizione di rifugiato, privilegiando coloro che potrebbero non soddisfare i requisiti tradizionali per questa categoria. La situazione è aggravata dall’esclusione di migliaia di rifugiati già approvati e in attesa di viaggio, un chiaro segno della direzione politica intrapresa da questa amministrazione.

La risposta della comunità e delle organizzazioni umanitarie

Molte organizzazioni umanitarie e attivisti hanno espresso la loro preoccupazione per l’impatto di queste nuove politiche sui rifugiati. Sharif Aly, presidente dell’IRAP, ha dichiarato che le scelte dell’amministrazione evidenziano quanto essa attribuisca maggiore valore alla politica rispetto alla protezione dei diritti umani. La chiusura delle porte a rifugiati già verificati e pronti a ricostruire le loro vite negli Stati Uniti rappresenta un grave fallimento dell’impegno umanitario americano.

La speranza di molti è che, nonostante queste sfide, si possa tornare a un approccio più inclusivo e rispettoso delle tradizioni di accoglienza che hanno caratterizzato gli Stati Uniti nel corso della loro storia.