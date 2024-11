Le coppie divise e le nuove emozioni

La 15esima puntata del Grande Fratello ha portato con sé un carico di emozioni e tensioni, con le coppie divise tra la Casa e il Tugurio. Alfonso Signorini ha subito messo in evidenza le dinamiche tra Shaila-Lorenzo e Yulia-Giglio, due coppie che, paradossalmente, sembrano aver trovato nuova linfa vitale nella separazione. La distanza ha permesso a Yulia e Giglio di riconoscere i propri sentimenti, un amore che si è rafforzato dopo giorni di convivenza forzata. Lorenzo, dal canto suo, ha dovuto affrontare una piccola sfida, culminata con il trionfo di Spolverato, che ha potuto riabbracciare Shaila, sebbene con una penalità economica.

Le scelte dei concorrenti e le rivelazioni

La tensione è aumentata quando Signorini ha chiesto ai concorrenti di decidere chi potesse riunirsi con il proprio partner. Le scelte sono state sorprendenti: Luca Calvani ha optato per non far riunire Shaila e Lorenzo, mentre Helena ha stupito tutti scegliendo di farli riunire. Tuttavia, il Grande Fratello ha rivelato che questa votazione era solo una prova, lasciando i concorrenti in uno stato di confusione. La puntata ha visto anche l’ingresso di Dayane Mello, che ha riabbracciato la sua amica Helena, ricevendo applausi dal pubblico. Nel frattempo, Federica Petagna ha espresso il desiderio di prendersi del tempo per riflettere sui suoi legami all’interno della Casa.

Le tensioni tra le concorrenti e le nomination

Un altro momento cruciale è stato il confronto tra Ilaria e Pamela, con la prima che si è sentita oppressa dalla presenza dell’altra. Eleonora Cecere ha sostenuto Ilaria, evidenziando come Pamela tendesse a sovrastare le opinioni altrui. Questo ha portato Ilaria a considerare l’idea di lasciare il gioco, sentendosi un pesce fuor d’acqua. La puntata ha preso una piega emotiva con il riabbraccio tra Tommaso Franchi e suo padre, un momento toccante che ha scosso i concorrenti. Infine, il televoto ha rivelato i preferiti del pubblico, con Lorenzo ed Helena in testa, mentre Federica ha ricevuto il 68% dei voti per essere vista da sola, portando Stefano a doverla salutare.