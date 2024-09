Qualche giorno fa, Fabrizio Corona ha lanciato una notizia che ha fatto storcere il naso a molti: il figlio di Massimo Bossetti è stato corteggiato per il Grande Fratello. Possibile che Alfonso Signorini e il suo staff abbiano fatto una mossa tanto azzardata?

Grande Fratello, la verità sul figlio di Massimo Bossetti

Da giorni, ormai, si parla della partecipazione del figlio di Massimo Bossetti alla prossima edizione del Grande Fratello, in partenza il 16 settembre 2024. A lanciare lo scoop, se così vogliamo chiamarlo, è stato Fabrizio Corona, nel podcast Gurulandia. L’ex re dei paparazzi ha rivelato che l’erede dell’assassino di Yara Gambirasio è stato corteggiato per ben sei mesi da Alfonso Signorini e dal suo staff.

Le dichiarazioni di Fabrizio Corona

Corona, che da tempo si comporta come una specie di oracolo, ha raccontato che il figlio di Massimo Bossetti “è stato tartassato” dallo staff del Grande Fratello. A suo dire, gli hanno offerto “una cifra esorbitante“, ma lui ha rifiutato. Per quale motivo Alfonso Signorini & Co. hanno pensato a lui? Semplice: “Avrebbe fatto scalpore per il suo cognome“.

Niente Grande Fratello per il figlio di Massimo Bossetti

Stando a quanto appreso da Fanpage, il figlio di Massimo Bossetti non è mai stato contattato dallo staff del Grande Fratello, né tantomeno dalla società di produzione Endemol. Il ragazzo, che non appartiene al mondo dello spettacolo, non ha nemmeno sostenuto il provino. Insomma, Corona ha nuovamente ingannato quanti ancora gli credono.