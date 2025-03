Un inizio emozionante

La 36esima puntata del Grande Fratello ha preso il via con un tributo speciale a Eleonora Giorgi, presentato da Alfonso Signorini. Il conduttore, visibilmente commosso, ha mostrato una clip che ha riassunto i momenti più significativi dell’attrice all’interno della Casa. Tuttavia, la serata si è rapidamente trasformata in un susseguirsi di tensioni e confronti, con una doppia eliminazione in arrivo.

Conflitti e strategie

Durante il primo blocco della puntata, Signorini ha messo in evidenza le dinamiche tese tra i concorrenti. Lorenzo Spolverato ha attirato l’attenzione per i suoi presunti tentativi di manipolare le situazioni a suo favore, in particolare nei confronti di Shaila Gatta. Le critiche di Beatrice Luzzi nei confronti di Helena Prestes hanno ulteriormente alimentato il clima di conflitto, con il conduttore che ha espresso il suo disappunto per gli attacchi incessanti. La tensione è aumentata quando Zeudi Di Palma ha affrontato il suo passato familiare, decidendo di rivedere il padre, un incontro carico di emozioni e incertezze.

Eliminazioni e televoto flash

La serata ha visto l’eliminazione di Maria Teresa Ruta, seguita da un televoto flash che ha coinvolto altri concorrenti. Signorini ha orchestrato una catena di salvataggio, ma alla fine, Mattia è stato il secondo eliminato della serata, con il 9.7% dei voti. Questo ha scatenato ulteriori discussioni tra i concorrenti, in particolare tra Chiara e Mattia, che hanno manifestato il loro disaccordo in diretta. La tensione ha raggiunto il culmine con le nomination, dove Shaila ha lanciato attacchi a Stefania, creando un clima di rivalità palpabile.

Rivelazioni e nuove alleanze

In un colpo di scena, Alfonso D’Apice ha preso le distanze da Lorenzo Spolverato, mettendo in discussione la sincerità delle sue azioni nella Casa. Questa rottura ha sorpreso molti, poiché i due sembravano aver sviluppato un forte legame. D’Apice ha accusato Spolverato di recitare un copione, suggerendo che le sue interazioni con Chiara fossero strategiche piuttosto che genuine. Lorenzo ha difeso la sua posizione, promettendo di mantenere il rispetto nei confronti di tutti i concorrenti. La serata si è conclusa con un’atmosfera tesa, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori sviluppi.