Il John Travolta di 'Tu si que vales' va a trovare Berlusconi

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è ricoverato ormai da quasi una settimana presso la clinica San Raffaele di Milano. L’86enne, che sta ricevendo le cure per la leucemia cronica che gli è stata diagnosticata, sta ricevendo gesti di affetto e vicinanza da parte di tantissime persone.

Ricovero Berlusconi, il John Travolta di ‘Tu si que vales’ va al San Raffaele

Dopo Marco Macrì, l’uomo che ha organizzato un viaggio di 10 ore dalla Puglia per recarsi all’ospedale dove è ricoverato Berlusconi, il numero uno degli Azzurri ha ricevuto un’altra visita inaspettata. Stefano Bonesini di Verona, che molti di voi ricorderanno per aver interpretato John Travolta nell’edizione 2019 di ‘Tu si que vales‘, è infatti arrivato all’esterno del San Raffaele per portare i suoi auguri al Cavaliere.

Le dichiarazioni di Stefano Bonesini

Bonesini, in prima battuta, aveva provato ad entrare direttamente nell’ospedale, ma gli uomini della sicurezza della clinica lo hanno respinto. L’uomo, allora, è tornato sul piazzale esterno all’ospedale dove è stato avvicinato da alcuni reporter presenti sul posto. “Silvio mi è molto simpatico, gli voglio bene. Non ho mai visto il Cavaliere di persona, ma gli faccio i miei migliori auguri.”