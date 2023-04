Da Gallipoli a Milano per sostenere Berlusconi: il viaggio di Marco Macrì

Il pugliese Marco Macrì ha fatto dieci ore di viaggio in treno per arrivare a Milano a dare sostegno a Silvio Berlusconi

La notizia della malattia di Silvio Berlusconi ha scosso davvero tutti, ma in particolare qualcuno tra i suoi fan più affezionati. È questo il caso di Marco Macrì, 31enne pugliese che è partito da Gallipoli alla volta di Milano per dare sostegno al numero 1 di Forza Italia.

Marco Macrì parte da Gallipoli a sostegno di Berlusconi

Si chiama Marco Macrì, ha 31 anni e ha appena portato a termine il suo viaggio durato ben dieci ore, per arrivare dalla sua casa di Alliste (Gallipoli) alla clinica San Raffaele di Milano, l’ospedale dove da ormai due giorni è ricoverato Silvio Berlusconi. L’uomo si è presentato con un banner fuori dalla clinica che riporta una scritta di incoraggiamento e di augurio di buona guarigione per il Cavaliere: “Forza Silvio. Il Salento è con te!“.

Il racconto di Macrì: “Per Berlusconi lascio la famiglia a Pasqua”

L’uomo, intervistato dai colleghi di ‘Fanpage.it‘, ha raccontato qualcosa di più sul suo viaggio: “L’ho fatto solo per manifestare la mia solidarietà, la mia vicinanza e la mia presenza. Anche se siamo in piena Pasqua dovevo farlo. Starò qui finché il presidente non tornerà a casa.” Poi prosegue ancora: “In questi momenti ci vuole vicinanza perché il presidente ha dato tanto al di là della politica, del calcio, proprio a livello umano, Silvio ha dato tanto. A differenza degli altri politici, possiamo chiamarlo per nome. È un amico, o almeno io lo considero tale.”