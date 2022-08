Il manuale del perfetto candidato azzurro di Berlusconi: “Attaccate Calenda e Renzi”

Forzisti eletti e come sfornarli: rispunta il manuale del perfetto candidato azzurro di Silvio Berlusconi che ordina: “Attaccate Calenda e Renzi”

Il manuale del perfetto candidato azzurro di Silvio Berlusconi mancava un po’ a tutti, specie a lui, che lancia stesse regole ma mantra diverso: “Attaccate Calenda e Renzi”. Il Cav rimette in pista un “evergreen” e invia il documento a tutti gli aspiranti parlamentari, una nota in cui li invita a “vestire bene” e ad attaccare Calenda e Renzi, che con il Terzo Polo sono i suoi veri e diretti avversari nel voto del 25 settembre.

Berlusconi: “Attaccate Calenda e Renzi”

La Stampa cita anche una “versione aggiornata del manuale”, in cui cioè si alternano norme “arcoriane” di rango massimo e nuovi codicilli tarati per la bisogna del voto di oggi. Ecco qualche stralcio: “La campagna è brevissima per questo è necessario usare molto il concetto della ‘scelta di campo’ (scritto in neretto). Lo scontro è tra noi e loro, la sinistra”. Il punto 4 è politicamente lombrosiano e descrive chi sono gli avversari: “Siamo di fronte ad un’alleanza di sinistra condizionata dagli esponenti più estremi (radicali, Sinistra e Libertà…)”.

“Poche polemiche con Brunetta & co”

E il centro, quello in cui vogliono accasarsi tutti? “Il centro è rappresentato da Forza Italia, bisogna ricordare il voto utile”. Poi un tema caro al Cav quasi quanto i Dudù seriali che si mette in casa: “È sbagliato citare sondaggi che danno in vantaggio il centrodestra perché si allontanano gli elettori indecisi e si accredita un risultato vincente dei nostri alleati”. La chiosa è sulle polemiche: “Evitare polemiche eccessive con i fuoriusciti da Forza Italia, ma renderne evidenti le contraddizioni”.

E Calenda e Renzi? “Descriverne la scarsa affidabilità politica e personale”.