Il Marocco trionfa nella FIFA Arab Cup 2025 con un incredibile gol da metà campo

Il palcoscenico della finale della FIFA Arab Cup 2025 ha visto il Marocco affrontare la Giordania in un match elettrizzante, culminato con un clamoroso trionfo per gli Atlas Lions. L’evento, che si è tenuto allo stadio Lusail di Doha, è stato caratterizzato da un gol memorabile di Oussama Tannane, che ha segnato dalla propria metà campo, dando il via a una partita ricca di colpi di scena.

Già nei primi minuti, il pubblico ha assistito a una delle giocate più incredibili della competizione. Tannane, attaccante del club Umm Salal, ha sorpreso il portiere giordano Yazeed Abulaila con un tiro da ben 59 metri, un’azione che ha lasciato tutti senza parole e ha fatto esplodere di gioia i tifosi marocchini.

Un finale ricco di emozioni

Dopo il gol iniziale, la partita ha preso una piega inaspettata. La Giordania, già conosciuta per il suo gioco offensivo durante il torneo, ha reagito prontamente. Tre minuti dopo l’inizio del secondo tempo, Ali Oliwan ha pareggiato il punteggio con un colpo di testa preciso da un angolo ben eseguito, riportando in vita le speranze giordane.

Il rovescio della medaglia

La Giordania ha continuato a spingere e, al 68° minuto, ha trovato il modo di passare in vantaggio. Mahmoud Almardi ha colpito un tiro che ha toccato la mano di Achraf El Mahdioui, causando un calcio di rigore che Oliwan ha trasformato in un gol, segnando così la sua seconda rete della serata. Tuttavia, la gioia giordana è stata di breve durata.

In un finale thrilling, Abderrazak Hamdallah, subentrato nella ripresa, ha riportato in parità il punteggio all’88° minuto. Approfittando di una mischia in area, ha segnato da pochi passi, portando la partita ai tempi supplementari. La Giordania aveva praticamente ottenuto il suo primo titolo di Arab Cup, ma un’opportunità sprecata da Oliwan, che non è riuscito a battere il portiere avversario, ha cambiato il corso della partita.

Rivoluzione nei tempi supplementari

Con il punteggio in parità, le due squadre si sono preparate per i tempi supplementari. Nonostante un’incredibile opportunità per la Giordania, con un gol annullato per un presunto fallo di mano, il Marocco ha continuato a mostrare la propria determinazione. La svolta decisiva è arrivata quando Hamdallah ha segnato il gol della vittoria dopo un colpo di bicicletta di Marwane Saadane, assicurando così il secondo titolo dell’Arab Cup per il Marocco, dopo la vittoria del 2012.

Questa vittoria non solo segna un altro traguardo importante nella storia del calcio marocchino, ma sottolinea anche la continua crescita della squadra, che si prepara ora ad affrontare la Coppa d’Africa 2025 come paese ospitante. La squadra marocchina, già nota per il suo talento, avrà l’opportunità di schierare anche i suoi giocatori di punta che giocano in Europa, garantendo così una competizione di alto livello.

Il Marocco ha dimostrato di avere una squadra forte e resiliente, capace di affrontare le sfide e vincere in momenti cruciali. La FIFA Arab Cup 2025 rimarrà nella memoria dei tifosi non solo per il gol straordinario di Tannane, ma anche per la passione e l’intensità mostrata da entrambe le squadre.