Il Marocco trionfa sulle Comore e inizia la Coppa d'Africa con una vittoria entusiasmante

Il Marocco trionfa sulle Comore e inizia la Coppa d'Africa con una vittoria e...

La Coppa d’Africa è ufficialmente iniziata e il Marocco, nazione ospitante, ha esordito con una vittoria convincente contro le Comore. Nonostante un inizio incerto, gli Atlas Lions sono riusciti a prevalere con un punteggio di 2-0, grazie alle reti di Brahim Diaz e Ayoub El Kaabi, in un match disputato sotto la pioggia allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat.

Questa prima partita del torneo ha confermato le aspettative elevate su una squadra marocchina che ha dimostrato di avere un potenziale notevole, sebbene abbiano dovuto affrontare una resistenza sorprendente da parte della modesta squadra delle Comore, che occupa una posizione ben più bassa nel ranking mondiale.

Un inizio difficile per il Marocco

Il Marocco è sceso in campo con la pressione di dover dimostrare il proprio valore fin dall’inizio, avendo raggiunto le semifinali della Coppa del Mondo. Tuttavia, la partita ha avuto un avvio complicato, con i marocchini che non riuscivano a convertire le opportunità in gol. Già all’11° minuto, una penalità assegnata per un fallo su Diaz ha dato loro la possibilità di prendere il comando, ma Soufiane Rahimi ha sparato il tiro a mezza altezza, permettendo al portiere Yannick Pandor di parare facilmente.

La reazione nel secondo tempo

Nonostante il dominio del possesso palla, i marocchini sono andati a riposo sullo 0-0. Tuttavia, nella ripresa, sono riusciti finalmente a sbloccare la situazione. Al 55° minuto, Noussair Mazraoui ha mostrato grande abilità tenendo il pallone in campo e fornendo un assist preciso a Diaz, che ha realizzato con un colpo di piatto. Questo gol ha dato nuova energia alla squadra, che ha finalmente trovato il ritmo di gioco desiderato.

Dieci minuti dopo, Ayoub El Kaabi, subentrato a partita in corso, ha segnato un gol spettacolare con un calcio a volo che ha sorpreso la difesa avversaria, portando il punteggio sul 2-0. Questo momento ha alleviato la tensione nel campo e tra i tifosi marocchini, che speravano in una prestazione convincente alla vigilia del torneo.

Le sfide future e i punti di attenzione

Nonostante la vittoria, ci sono stati aspetti che preoccupano il tecnico Walid Regragui. L’infortunio del capitano Romain Saiss, che ha dovuto lasciare il campo in lacrime dopo soli 18 minuti, rappresenta una perdita significativa per la squadra, considerando che era tornato in nazionale dopo un lungo infortunio.

Le Comore, pur perdendo, hanno dimostrato di avere potenzialità, creando alcune occasioni, come il tentativo di Rafiki Said, il quale ha colpito direttamente il portiere marocchino Yassine Bounou. Questo potrebbe rappresentare un campanello d’allarme per la difesa marocchina, che dovrà mostrarsi più solida nei prossimi incontri.

Prossimi incontri e aspettative

La Coppa d’Africa prosegue e il Marocco si prepara ad affrontare nuove sfide nel proprio girone. La partita di lunedì vedrà confrontarsi Mali e Zambia, mentre nel girone B si giocheranno anche altre sfide significative. Gli Atlas Lions dovranno mantenere alta la concentrazione e non sottovalutare le squadre avversarie se vogliono avanzare nella competizione e ambire alla loro seconda vittoria nella storia della Coppa d’Africa.

Il Marocco ha avviato il torneo con un successo che, sebbene non privo di difficoltà, ha messo in evidenza le loro qualità e la determinazione a competere per il titolo. La strada è lunga, ma il primo passo è stato fatto con successo.