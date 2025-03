Stabilità e miglioramento delle condizioni cliniche

Negli ultimi giorni, le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili, segnalando una risposta positiva alla terapia. Questo è quanto riportato nel bollettino medico diffuso dalla Sala Stampa Vaticana, che ha confermato un graduale e lieve miglioramento della salute del Pontefice, attualmente ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una polmonite bilaterale.

Il bollettino ha specificato che il Santo Padre è sempre rimasto apiretico, il che significa che non ha mostrato febbre. Inoltre, gli esami ematochimici ed emocrocitometrici sono risultati stabili, mentre gli scambi gassosi sono migliorati. Tuttavia, i medici hanno deciso di mantenere la prognosi riservata, per monitorare attentamente i progressi nei giorni a venire.

Attività quotidiana del Pontefice

Durante la mattinata di sabato, il Santo Padre ha ricevuto l’Eucarestia e si è dedicato alla preghiera all’interno della Cappellina del suo appartamento privato. Nel pomeriggio, ha alternato momenti di riposo con attività lavorative, dimostrando un certo grado di energia e volontà di continuare il suo ministero, nonostante le difficoltà sanitarie.

La Sala Stampa Vaticana ha comunicato che non è previsto un nuovo bollettino medico per la giornata di domenica, ma che l’Angelus si svolgerà come nelle settimane precedenti, con un testo scritto che sarà pubblicato e diffuso. Questo approccio permette ai fedeli di rimanere in contatto con le attività del Santo Padre, anche in un momento di recupero.

Il significato della preghiera e della comunità

La situazione attuale del Santo Padre ha suscitato una grande mobilitazione di preghiera tra i fedeli di tutto il mondo. La comunità cattolica si è unita in un momento di riflessione e supplica, chiedendo a Dio di assistere il Pontefice nel suo percorso di guarigione. La preghiera collettiva rappresenta un elemento fondamentale per la fede cristiana, e in questo caso, diventa un sostegno morale e spirituale per il Santo Padre.

In un periodo di incertezze e sfide, la figura del Pontefice continua a essere un faro di speranza e guida per milioni di persone. La sua resilienza e determinazione nel continuare a svolgere le sue funzioni, anche in condizioni di salute precarie, sono un esempio di dedizione e amore per la Chiesa e per l’umanità.