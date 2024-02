Il ministro della difesa del governo Meloni, Guido Crosetto, è ricoverato in ospedale. Il politico si era recato in pronto soccorso dopo aver accusato forti dolori ed è stato trattenuto per la notte all’ospedale San Carlo di Nancy, a Roma.

Crosetto ricoverato d’urgenza: è in ospedale a Roma

I forti dolori lo avevano convinto a recarsi al pronto soccorso, poi i medici gli hanno chiesto di rimanere in osservazione. Dalla scorsa notte, il ministro della difesa Guido Crosetto è dunque ricoverato all’ospedale San Carlo di Nancy: per lui si sospetta un caso di pericardite. Al momento, però, non ci sono ancora conferme ufficiali sulla diagnosi.