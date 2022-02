Il mistero sulla morte di Montagnier, Paragone dice addio al professore sui social

Pierluigi Paragone saluta sui social il professor Luc Montagnier, ma sulla sua morte mancano ancora delle comunicazioni ufficiali.

Da diverse ore va avanti, in particolare sui social, il mistero legato alla morte di Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina nel 2008 diventato negli ultimi mesi un punto di riferimento per il mondo no vax. Ad annunciare per primo il decesso del professore era stato il sito francese France Soir, seguito in Italia dal canale Byoblu, ma altre conferme non sono arrivate nel frattempo né da altre testate né dall’ospedale dove sarebbe stato ricoverato e sopratutto dai suoi familiari.

La notizia della morte sarebbe invece certa invece per il senatore di ItalExit Pierluigi Paragone che sui social ha scritto un messaggio d’addio per il professor Montagnier.

Morte Montagnier, le parole di Paragone

“Addio professor Montagnier! Oggi piangiamo un grande scienziato, un uomo coraggioso e libero, maestro di vita”, queste le parole scelte da Paragone a margine di una foto che lo ritrae proprio con il professore durante la manifestazione contro il Green Pass organizzata da ItalExit lo scorso 15 gennaio a Milano.

Paragone sulla morte di Montagnier

Ai più attenti non sarebbe sfuggito l’orario di pubblicazione del post di Paragone, le 23:13 del 9 febbraio 2022, ovvero sia in seguito allo speciale dedicato alla memoria di Montagnier dal parte del canale Byoblu. Si tratta naturalmente di una ricostruzione priva di fondamento e riscontro, con Paragone che potrebbe infatti godere di altre fonti.

Morte Montagnier, l’addio di Paragone

Annunci, smentite e assenza totale di comunicazioni ufficiali, il terreno perfetto per la crescita di fake news e complottismi. Sui social, in particolare, svariate sono le ipotesi avanzate dagli utenti, tra chi ritiene che il premio Nobel sia stato assassinato e chi invece sostiene che sia mancato a causa del covid. Tutte opzioni che al momento non hanno trovato nessun riscontro.