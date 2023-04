Come la pensasse Viktor Orban lo si sapeva da tempo ma solo pochi giorni fa il premier di Varsavia Mateusz Morawiecki aveva ricevuto Volodymyr Zelensky, sta di fatto che arriva il monito Ue a Polonia ed Ungheria sul grano: “Azioni unilaterali inaccettabili“. Le due nazioni hanno posto il veto all’importazione del cereale e non solo dall’Ucraina e secondo quanto riferito da Ansa la cosa non è piaciuta a Bruxelles.

Il monito Ue a Polonia ed Ungheria

Perciò il monito, secco e perentorio: “Siamo a conoscenza degli annunci di Polonia e Ungheria sul divieto di importazione di grano e altri prodotti agricoli dall’Ucraina”. E poi: “Stiamo chiedendo ulteriori informazioni alle autorità competenti per poter valutare le misure”. La chiosa è secca e chiara: “In questo contesto, è importante sottolineare che la politica commerciale è di competenza esclusiva dell’Ue e, pertanto, non sono accettabili azioni unilaterali“. Chi lo dice? Lo spiega una inequivocabile nota stampa che riprende le parole di un portavoce della Commissione Ue.

“Fondamentale coordinare le decisioni”

L’oggetto dell’ammonizione di Bruxelles a Budapest e Varsavia è quello che attiene lo stop all’import del grano ucraino annunciato da Varsavia e Budapest. “In tempi così difficili, è fondamentale coordinare e allineare tutte le decisioni all’interno dell’Ue”.