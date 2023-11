Il Nilo si tinge di rosso: la variazione osservata rispetto alla colorazione delle acque del fiume ha fatto impazzire il web. Online, infatti, stanno circolando innumerevoli fake news e bufale che associano il fenomeno alla profezia biblica. In realtà, la situazione ha una spiegazione scientifica. Ecco cosa è successo.

Il Nilo si tinge di rosso: fake news e bufale

Da giorni, sono diventate virali sui social immagini e video che mostrano le acque del Nilo tinte di rosso. I materiali multimediali, catturati in località sconosciute, sono molto suggestivi ma molti utenti hanno trovato scatti e filmati angoscianti.

Intanto, tra una condivisione e l’altra, stanno proliferando fake news e bufale di ogni genere. Su Instagram e TikTok, ad esempio, è stata diffusa la notizia che l’acqua del Nilo starebbe stata trasformata in sangue, ricalcando una celebre profezia della Bibbia. Il riferimento, nello specifico, è alla prima piaga d’Egitto che viene presentata nel libro dell’Esodo, noto anche come Secondo Libro di Mosè.

La profezia della Bibbia

Stando al racconto biblico, Dio inviò Mosè e il fratello Aronne dal faraone d’Egitto per convincerlo a liberare gli ebrei dalla schiavitù ma ricevettero un rifiuto. Per questo motivo, Dio scatenò dieci piaghe sul popolo egizio: la prima era, appunto, la trasformazione dell’acqua del Nilo in Sangue.

Ricollegandosi alla profezia, molti utenti hanno commentato i filmati attuali asserendo che la colorazione rossa del fiume sia legata alla guerra che da oltre un mese ha travolto il Medio Oriente.

Il Nilo si tinge di rosso: la spiegazione scientifica

In realtà, che il Nilo si tinga di rosso non rappresenta una novità. Il medesimo fenomeno, che si è già verificato in passato e che si ripresenterà certamente in futuro, ha infatti una spiegazione scientifica piuttosto semplice. Le acque del fiume cambiano colore quando si verifica una significativa fioritura algale (bloom). Queste alghe producono pigmenti rossi.

Il fenomeno è tipico di corsi d’acqua, foci ed estuari fortemente inquinati da fertilizzanti azotati e da altri composti chimici che favoriscono la proliferazione di queste specifiche alghe.