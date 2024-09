Lady Gaga ha da poco svelato su Instagram che il singolo principale del suo nuovo album sarà rilasciato a ottobre. Secondo Variety, la sua ultima fatica è previsto per l’inizio del 2025. Confermando la notizia, Vogue ha annunciato che il settimo disco della popstar italo-americana sarà disponibile a partire da febbraio prossimo.

Lady Gaga: su cosa verte il nuovo album?

Intervistata a Vogue, Lady Gaga ha rilasciato alcune informazioni sul nuovo disco, LG7: “Sento che questo nuovo album in molti modi riguarda al passato da un punto di vista della felicità e non della tristezza”. La cantante ha amesso di essere “cambiata, molto”.

Le differenze con Chromatica

LG7 si preannuncia come una netta svolta rispetto al precedente Chromatica, che rifletteva un periodo particolarmente difficile e turbolento nella vita di Lady Gaga, con un focus sulla sua salute mentale. Il nuovo album, invece, sembra promettere un’atmosfera più luminosa, caratterizzata da temi di positività, amore ed entusiasmo.

Uno dei nuovi brani sarà inquietante

Vogue ha riferito che una delle tracce di LG7 si distingue per la sua intensità e minacciosa potenza, richiamando lo stile delle vecchie hit di Lady Gaga. La canzone è descritta come inquietante ma anche allegra, un ritorno alle radici musicali dell’artista. Lady Gaga ha scelto di non rivelare troppi dettagli sul nuovo album, ma ha accennato che la scelta del genere musicale è stata influenzata dal suo fidanzato, Michael Polansky.