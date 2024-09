Lady Gaga, il concerto su Tv8 in onda velocizzato: svelato il motivo

Lady Gaga, il concerto su Tv8 in onda velocizzato: i fan lo capiscono al primo ascolto e si sfogano sui social.

Grande delusione per i fan di Lady Gaga che si sono collegati su Tv8 per assistere alla sua esibizione. La rete ha mandato in scena il concerto velocizzato, rovinando del tutto il Chromatica Ball Tour.

Lady Gaga, perché il concerto su Tv8 è velocizzato?

Quanti conoscono bene Lady Gaga e apprezzano la sua musica sono rimasti sconvolti dal concerto andato in scena su Tv8. La Rete ha mandato in onda una tappa del Chromatica Ball Tour, ma ha commesso un errore enorme, che i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare: l’esibizione è stata velocizzata del 4%. Perché hanno fatto questa scelta?

Ma perché @TV8it deve rovinare così lo spettacolo televisivo velocizzando le canzoni? Che roba oscena! Ma perché!? 😭 #GagaChromaticaBall — Cosmos ☀️ (@gothichbi) August 31, 2024

Lady Gaga: il concerto velocizzato ha un perché

Nel concerto andato in onda su Tv8, Lady Gaga è apparsa super veloce, sia nei movimenti che nel modo di cantare. Che il concerto fosse velocizzato è apparso chiaro fin da subito, tanto che sui social sono fioccati commenti di fan infuriati. Ma qual è il motivo di questa scelta? Stando a quanto sostengono gli esperti, è una questione di “fotogrammi al secondo”.

Il concerto di Lady Gaga è andato in onda su TV8 velocizzato al 4%.

Ecco com’è andata in onda l’esibizione del brano “Born This Way”#GagaChromaticaBall pic.twitter.com/hounjpXSoU — videoframmenti (@videoframmenti) August 31, 2024

Il concerto velocizzato per questioni di messa in onda

Il concerto di Lady Gaga è stato velocizzato perché è stato presentato a 24 fotogrammi al secondo, mentre HBO Europe presenta i suoi contenuti a 25 fotogrammi al secondo. Quella che a noi appare come una differenza minima comporta un aumento della velocità del 4%: ecco svelato il motivo per cui Tv8 ha stravolto, seppure per motivi indipendenti dalla Rete, l’esibizione di Germanotta.