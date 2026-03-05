Il nuovo appuntamento quotidiano 2 di picche con Tommaso Cerno su Rai 2

2 di picche debutterà su Rai2 come striscia quotidiana pomeridiana: pochi minuti, dal lunedì al venerdì, per offrire una sintesi rapida dei fatti del giorno. Condotto da Tommaso Cerno, il format punta a stimolare un confronto agile sui temi di attualità, proponendo commenti netti e argomentati pensati per un pubblico dal tempo limitato ma interessato al dibattito.

Reazioni e tensioni sul piano sindacale

Il lancio non è passato inosservato: partiti, redazioni e sindacati hanno sollevato critiche, soprattutto per la scelta di affidare la conduzione a un collaboratore esterno. Usigrai e altre sigle hanno espresso preoccupazione per le ricadute occupazionali e per la tutela contrattuale dei giornalisti interni. La direzione di rete replica che la scelta rientra in una strategia mista, volta a valorizzare le professionalità interne e, allo stesso tempo, ad aprirsi a contributi esterni quando il panorama informativo lo richiede. Nei prossimi giorni verranno monitorati sia gli aspetti contrattuali sia l’effetto editoriale e di ascolto.

Come è nato il progetto

La proposta è stata illustrata dal direttore di Rai Approfondimento, che ha dato il via libera al programma dopo una fase di preparazione. I sindacati hanno ribadito la necessità di garantire opportunità di lavoro ai professionisti della Rai; la direzione, dal canto suo, sostiene che il nuovo segmento possa integrare competenze interne con apporti esterni, selezionando le figure ritenute più adatte al palinsesto. Il confronto tra management e rappresentanze sindacali rimarrà aperto e sarà valutato anche alla luce dei dati di audience.

Che ruolo avrà Tommaso Cerno

Tommaso Cerno descrive 2 di picche come un appuntamento coerente con il suo stile: pochi minuti per esporre posizioni e argomentazioni senza porsi in modo oppositivo a priori. Ha ricordato di aver già collaborato con la Rai in passato, perciò questo ritorno non rappresenta una cesura nella sua carriera. L’intenzione dichiarata è utilizzare lo spazio per proporre punti di vista chiari e stimolare la discussione, non per lanciare slogan.

Formato e contenuti

Il segmento durerà circa 5 minuti e si propone come un commento incisivo sui fatti del giorno. La formula privilegia interventi brevi ma sostanziosi: argomentazioni piuttosto che proclami. L’obiettivo è spiegare le ragioni di una posizione e incentivare il dibattito pubblico, pur sapendo che la brevità riduce le possibilità di approfondimento.

Significato del titolo

Sul nome 2 di picche, il conduttore ha spiegato che si tratta di un simbolo rivolto a chi si sente trascurato o senza voce. L’immagine del gioco di carte viene usata per rappresentare chi vive ai margini e cerca spazio di ascolto. Il programma intende spostare lo sguardo dai grandi protagonisti alla prospettiva del cittadino comune, offrendo visibilità a storie e punti di vista meno presenti nei palinsesti.

Impatto e prospettive

Resta da vedere come reagirà il pubblico a una striscia così contenuta: i formati brevi si adattano meglio ai ritmi di fruizione odierni, ma pongono il rischio di semplificazioni se non c’è tempo per contestualizzare. La direzione ritiene che alternare voci interne ed esterne possa arricchire l’offerta; la letteratura e l’esperienza indicano però che il monitoraggio su qualità informativa e audience sarà cruciale. Per questo motivo la rete ha previsto verifiche periodiche per valutare risultati di ascolto e contenuti, e per adattare il format quando necessario.

Per la Rai si tratta di un tentativo di bilanciare esigenze editoriali, sindacali e concorrenziali; per il conduttore, un’opportunità per misurare l’efficacia di un linguaggio diretto in spazi ristretti. 2 di picche debutterà il 9 marzo con appuntamenti quotidiani nel pomeriggio: un esperimento sulla capacità di trasformare la sintesi in uno strumento utile per coinvolgere un pubblico più consapevole.