Il palmarès della 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia: dalla pellicola più apprezzata ai protagonisti del grande schermo più acclamati, ecco tutti i riconoscimenti assegnati.

Pedro Almodovar, acclamato fragorosamente dalla platea in piedi, ha ricevuto il Leone d’oro, chiudendo così Venezia 81, la mostra cinematografica che quest’anno ha attirato molte star al Lido. Almodovar, il famoso regista spagnolo, ha dominato la cerimonia, durante la quale i discorsi dei premiati hanno affrontato questioni come l’importanza del cinema, il tema delicato della fine della vita, il genocidio a Gaza e il sostegno alle donne. Tra i vincitori a Venezia spiccano Pedro Almodovar con il Leone d’oro e Nicole Kidman come miglior attrice.