Il Pd annuncia il ritiro dall'Eurocamera: le implicazioni della missione in Israele

Il panorama politico europeo è in movimento con la proposta di una missione da parte del Parlamento europeo verso la Knesset, il parlamento israeliano. Questo viaggio, che non si svolge dal 2025, ha già suscitato polemiche, specialmente per la decisione del Partito Democratico di non parteciparvi. La eurodeputata Lucia Annunziata, inizialmente prevista nella delegazione, ha ufficialmente comunicato il suo ritiro motivando questa scelta con l’approvazione recente da parte della Knesset di una legge che estende la sovranità israeliana sulla Cisgiordania.

Le motivazioni della rinuncia del Pd

La decisione di Annunziata di non unirsi alla missione è stata presa in accordo con i vertici del Partito Democratico a livello nazionale. Secondo l’eurodeputata, l’approvazione della legge da parte della Knesset dimostra che il parlamento israeliano non è pronto a perseguire un percorso di pace. Questo è un punto cruciale, poiché il viaggio avrebbe dovuto coincidere con il quarantennale dei rapporti tra l’Eurocamera e la Knesset.

Il contesto politico della missione

Nonostante l’assenza di Annunziata, la missione dell’Eurocamera si svolgerà comunque. Fonti parlamentari hanno confermato che parteciperanno eurodeputati di diversi partiti, compresi alcuni socialisti. Gli incontri previsti comprenderanno discussioni con membri del governo e parlamentari israeliani, sebbene i dettagli siano mantenuti riservati per motivi di sicurezza.

Le conseguenze dell’approvazione della legge sulla sovranità

Il voto della Knesset non è un episodio isolato. Mercoledì scorso, il parlamento israeliano ha approvato in prima lettura una proposta di legge che stabilisce la sovranità israeliana su aree della Cisgiordania, una mossa che può essere interpretata come un passo verso l’annessione. Questo disegno di legge, ora in discussione nella Commissione Affari Esteri e Difesa, dovrà essere approvato ulteriormente per diventare legge.

Implicazioni internazionali

Questa decisione da parte della Knesset si inserisce in un contesto politico internazionale complesso. Negli ultimi mesi, c’è stata una crescente attenzione verso la questione israelo-palestinese, con il governo degli Stati Uniti che ha recentemente escluso l’annessione della Cisgiordania dai suoi piani. Tuttavia, la Knesset sembra aver ignorato questa indicazione, creando interrogativi su possibili coordinamenti con la Casa Bianca.

Un’altra missione in programma

Oltre alla missione verso la Knesset, si profila un’altra iniziativa: la delegazione dell’Eurocamera-Palestina. Questa missione dovrebbe tentare di visitare la Cisgiordania la settimana prossima, dopo che una precedente visita a febbraio 2025 era fallita per il rifiuto di ingresso a tre eurodeputati. Anche in questo caso, i dettagli rimangono segreti, ma si prevede la partecipazione di un’altra eurodeputata del Pd, che è intenzionata a partecipare, a condizione che non ci siano nuovi impedimenti da parte delle autorità israeliane.

La situazione attuale tra il Partito Democratico e le istituzioni israeliane evidenzia le tensioni e le sfide che caratterizzano il dialogo internazionale sulla pace in Medio Oriente. La rinuncia alla missione in Israele da parte del Pd rappresenta un forte segnale politico che potrebbe influenzare le future relazioni tra Europa e Israele.