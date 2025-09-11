Una serata pensata per essere speciale può trasformarsi in un piccolo shock gastronomico. Basta un dettaglio imprevisto per cambiare completamente l’atmosfera di una cena romantica: un ospite indesiderato nel piatto. Questo è esattamente ciò che è accaduto in un ristorante di sushi a Corciano, a Perugia, dove una coppia si è trovata faccia a faccia con un piccolo verme che spuntava dalla loro ostrica.

Cena romantica a Perugia interrotta da un ospite inatteso nel piatto

Un momento di romanticismo a tavola si è trasformato in sorpresa e disagio per una coppia in un ristorante di sushi a Corciano, in provincia di Perugia. I due stavano gustando del pesce, concentrandosi in particolare sulle ostriche, quando hanno trovato nel piatto un verme vivo. La scena ha rapidamente fatto il giro delle chat WhatsApp umbre e, nei giorni successivi, è andata virale sul web.

Nel video, il piccolo invertebrato rosa si muove tra il cibo, suscitando immediato sgomento. Si sentono le parole di una donna: «Andiamo via da sto posto» e «io non mangio più, ti giuro». La coppia ha subito reclamato al personale, ottenendo le scuse dei ristoratori e la cena offerta.

“Vuol dire che il pesce è fresco”, verme nel piatto in un ristorante di sushi a Perugia

Interpellati da testate come il Corriere dell’Umbria e Umbria24, i titolari del locale hanno spiegato che si trattava di un Nereide, un verme marino appartenente agli Anellidi Policheti Aciculati erranti, e non di un parassita pericoloso. Secondo i ristoratori, la presenza di questo organismo è in realtà un indicatore della freschezza del prodotto servito. Hanno precisato: “Abbiamo chiesto ulteriori controlli, ma ci teniamo a ribadire che la nostra gestione è molto rigorosa. Questo video, purtroppo, ci crea un danno significativo”.

Episodi simili non sono inediti: già nell’aprile 2022 un caso analogo aveva suscitato discussioni tra gli utenti dei social, mostrando come la scoperta di un ospite indesiderato nei piatti possa rapidamente diventare virale.