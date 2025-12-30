Il Piano di Pace di Zelenskyy: 20 Punti Chiave per Garantire la Sicurezza dell'Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha recentemente presentato un ambizioso piano di pace, concepito per porre fine alla guerra con la Russia, che ha ormai raggiunto il quarto anno. Questo piano, frutto di intense negoziazioni tra gli Stati Uniti, l’Ucraina e vari paesi europei, è composto da 20 punti specifici e mira a stabilire un accordo di non aggressione tra i due paesi belligeranti.

Struttura del piano di pace

Durante un incontro con i giornalisti, Zelenskyy ha delineato i principali elementi del piano, evidenziando la necessità di affrontare questioni fondamentali come il controllo territoriale e il destino della centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa, attualmente sotto il controllo russo. Il presidente ucraino ha sottolineato l’importanza di un incontro tra i leader per discutere questi aspetti delicati.

Garanzie di sicurezza proposte

Il piano prevede forti garanzie di sicurezza per l’Ucraina, inclusa la possibilità di mantenere le forze armate ucraine a un organico di 800.000 unità anche in tempo di pace. Le garanzie offerte dagli Stati Uniti, dalla NATO e da altri paesi europei saranno simili all’Articolo 5 del trattato NATO, che stabilisce che un attacco a un membro è considerato un attacco a tutti.

Reazioni internazionali e prossimi passi

Le reazioni da parte del Kremlin non si sono fatte attendere. Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato sul piano e ora sta preparando una risposta. Nel frattempo, sondaggi condotti in Russia indicano una crescente aspettativa tra la popolazione di un possibile miglioramento della situazione, con oltre il 55% degli intervistati che collegano le loro speranze a una fine del conflitto.

Questioni territoriali e referendum

Un punto controverso rimane la questione territoriale, con Vladimir Putin che ha chiesto che l’Ucraina ceda circa 5.000 chilometri quadrati della regione del Donbas, attualmente oggetto di annessione da parte della Russia. Volodymyr Zelenskyy ha chiarito che la linea di contatto delle truppe sarà riconosciuta come tale fino alla conclusione dell’accordo. Inoltre, si prevede che, nel caso in cui il piano venga approvato, si possa tenere un referendum per ratificarlo.

Prospettive future

In un contesto di crescente ottimismo, Zelenskyy ha annunciato la creazione di un meccanismo di monitoraggio della linea di contatto, utilizzando tecnologie avanzate per garantire un monitoraggio costante e tempestivo delle violazioni. La questione della centrale di Zaporizhzhia rimane cruciale, con proposte di gestione congiunta da parte di Ucraina, Stati Uniti e Russia.

Il presidente ucraino ha affermato che la restituzione di tutti i civili e degli ostaggi detenuti, compresi i bambini e i prigionieri politici, sarà parte integrante del piano di pace. Con l’avvicinarsi dei colloqui al Mar-a-Lago, dove Zelenskyy si incontrerà con Donald Trump, ci si aspetta che si discuta ulteriormente sulla creazione di zone economiche libere e su altre misure per stabilire una pace duratura.

Il piano di Zelenskyy rappresenta un passo significativo verso una possibile risoluzione del conflitto, che continua a causare devastazioni. Tuttavia, le sfide rimangono e la comunità internazionale è in attesa di vedere come evolverà la situazione nei prossimi mesi.