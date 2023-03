Il piano M5s per inchiodare il Pd: Conte punta sul tema delle armi

La risoluzione in Senato dei dem sul conflitto ed il piano del M5s per inchiodare il Pd: Giuseppe Conte punta sul tema delle armi

Ci sarebbe una sorta di piano del M5s per “inchiodare” il Pd, secondo Il tempo, con Giuseppe Conte punta sul tema delle armi e con il leader pentastellato che vuole differenziarsi dalla gestione di Elly Schlein sulla guerra in Ucraina. L’assunto da cui partire sarebbe quello per cui il massimalismo del nuovo corso dem rappresenta una incognita per le manovre che puntano ad un’alleanza del Partito democratico con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte.

Il piano M5s per inchiodare il Pd

I dem della Schlein hanno depositato una risoluzione in Senato in occasione delle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Ue. E quella sarebbe la prova provata delle divergenze di vedute con i 5Stelle: il testo impegna il governo “a continuare ad assicurare il pieno sostegno, con tutte le forme di assistenza necessarie, al popolo e alle istituzioni ucraine; a sostenere un ulteriore rafforzamento da parte dell’Unione europea della pressione collettiva sulla Russia, isolandola, affinché ponga fine ai combattimenti e si ritiri dal territorio ucraino; a favorire attivamente un consistente sforzo politico e diplomatico unitario da parte dell’Unione, per il raggiungimento di una pace giusta e duratura, basata sul rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale dell’Ucraina”.

Conte spiazzato punta sul tema della guerra

Insomma, la Schlein ha spiazzato Conte sul salario minimo ma gli avrebbe offerto l’occasione per riaprire una demarcazione netta sul tema della guerra della Russia all’Ucraina. Questo anche perché Il M5s sarebbe “penalizzato dagli ultimi sondaggi” e quindi anche per questo spinge per un secco no all’invio di armi a Kiev per “mettere alla prova il pacifismo della Schlein, vediamo se davvero come dice vuole dare voce a quello che pensano i suoi elettori“, secondo Repubblica.