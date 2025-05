Una legge pionieristica per la sicurezza delle strade

Il Piemonte si distingue come la prima Regione in Italia a dotarsi di una legge specifica per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Questo provvedimento, approvato oggi dal Consiglio regionale con una maggioranza significativa, prevede uno stanziamento iniziale di 200mila euro destinati alle Province per il periodo 2020-2025.

La legge rappresenta un passo avanti fondamentale per garantire la sicurezza dei cittadini e migliorare le condizioni delle strade.

Interventi prioritari e programmazione

Secondo l’assessore alle Infrastrutture della giunta Cirio, Marco Gabusi, questa legge è un esempio di innovazione che pone il Piemonte all’avanguardia a livello nazionale. Con l’adozione di questo testo, le Province e la Città metropolitana di Torino riceveranno uno strumento concreto per programmare interventi prioritari sulla rete viaria. L’obiettivo principale è quello di migliorare la sicurezza stradale, riducendo il numero di vittime e feriti sulle strade, un tema di crescente importanza in un contesto in cui gli incidenti stradali continuano a rappresentare una delle principali cause di mortalità.

Dettagli e attuazione della legge

Il provvedimento disciplina vari aspetti cruciali, come l’ambito di applicazione, i soggetti competenti e le tempistiche di attuazione. Introduce criteri e metodi per la valutazione della sicurezza stradale, stabilendo controlli preventivi e ispezioni periodiche. Inoltre, è prevista la formazione del personale incaricato, un elemento essenziale per garantire che le misure di sicurezza siano applicate in modo efficace. Entro il 2025, la giunta regionale approverà le disposizioni attuative, che definiranno nel dettaglio le modalità operative previste dalla legge.

Un passo verso un futuro più sicuro

Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un futuro più sicuro per gli utenti della strada in Piemonte. Con l’implementazione di misure concrete e un approccio sistematico alla sicurezza stradale, la Regione si impegna a ridurre il rischio di incidenti e a promuovere una cultura della prevenzione. La legge non solo mira a migliorare le infrastrutture, ma anche a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della sicurezza stradale, un tema che deve rimanere al centro dell’agenda pubblica.