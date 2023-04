Il Pil italiano sopra le stime: cresce dello 0,5% nel primo trimestre

Secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istat, il Pil nel primo trimestre 2023 sale dello 0,5% sul trimestre precedente e prospetta un tasso acquisito dell’1,8% su base annua.

“L’economia italiana cresce oltre le stime previste e sprona il nostro Governo a far ancora di più per sostenere chi produce ricchezza nella nostra Nazione” Con queste parole, Giorgia Meloni ha commentato sui social gli ultimi dati diffusi dall’Istat secondo i quali, il Pil italiano è aumentato dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e cresciuto dell’1,8% in termini tendenziali. ” Questi dati ne sono la dimostrazione: le nostre imprese, quando messe nella condizione di sprigionare tutto il loro potenziale, sanno fare la differenza rendendo l’Italia forte e competitiva e favorendo il benessere di tutti gli italiani” ha concluso la Premier.

Giorgetti: “Ambizione responsabile paga”

“L’ambizione responsabile paga. Alle illazioni rispondono i fatti. Il dato smentisce i profeti di sventura che avevano diagnosticato una possibile recessione per il nostro Paese” le fa eco il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti

UE, Italia al secondo posto per crescita

Per quanto riguarda l’Unione Europea, si registra ne primo trimestre +0,1% nell’Eurozona e +0,3% in tutta l’Unione, con l’Italia al secondo posto per crescita.

“Tra le maggiori economie dell’Ue, risultati migliori del previsto si registrano soprattutto per l’Italia e la Spagna”, il commento del commissario Ue Paolo Gentiloni, secondo il quale gli ultimi dati “mostrano un’economia europea che continua a mostrare una certa resistenza in un contesto globale difficile”