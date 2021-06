Il principe Amedeo Duca di Savoia e d’Aosta è morto: aveva 78 anni

Il Principe Amedeo, duca di Savoia e d'Aosta e discendente del re di Spagna Amedeo I, è morto ad Arezzo nella notte all'età di 78 anni.

Addio ad Amedeo di Savoia-Aosta, membro di Casa Savoia e imprenditore italiano anche conosciuto con i titoli di duca d’Aosta, principe della Cisterna e di Belriguardo, marchese di Voghera e conte di Ponderano: i familiari hanno comunicato che l’uomo è morto all’età di 78 anni.

A dare l’annuncio della scomparsa è stata una nota della Real Casa di Savoia.

Principe Amedeo di Savoia morto

“Questa mattina si è spento, in Arezzo, S.A.R. il Principe Amedeo, Duca di Savoia e Duca d’Aosta“, si legge nel comunicato. Classe 1943, figlio di Irene di Grecia e di Aimone di Savoia-Aosta, per un breve periodo re di Croazia, nel 2006 Amedeo aveva rivendicato per sé il titolo di duca di Savoia e il ruolo di Capo della Real Casa in disputa con Vittorio Emanuele di Savoia.

Come discendente del re di Spagna Amedeo I era anche 41esimo in linea di successione al trono spagnolo.

Il decesso è sopraggiunto nella notte tra lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno all’ospedale di Arezzo dove si trovava ricoverato da giovedì 27 per un intervento chirurgico. Secondo le prime informazioni sarebbe morto per un arresto cardiaco.

Principe Amedeo di Savoia morto: l’attività da imprenditore

Oltre che per i suoi titoli, Amedeo era noto anche nel mondo dell’imprenditoria agricola (Vini Savoia-Aosta) e seguiva alcune società in veste di consulente, consigliere d’amministrazione e presidente.

Nel 1996 era stato nominato rappresentante del comune di Palermo per la Fondazione Internazionale “Pro Herbario Mediterraneo”, e, dal 1997, ne è stato presidente.

Principe Amedeo di Savoia morto: la disputa con Vittorio Emanuele

Nel 2003 il Governo Italiano lo aveva inoltre nominato presidente del comitato di gestione permanente della Riserva Naturale Statale Isola di Vivara. Quanto alla sua posizione nella linea di successione al trono, dal 2006 risulta controversa: parte dei monarchici sostiene che Amedeo fosse il Capo della Real Casa e quindi il legittimo pretendente al trono d’Italia, mentre altri ritengono che la posizione di Capo spetti a Vittorio Emanuele di Savoia e che Amedeo sia terzo in linea di successione dopo Emanuele Filiberto.