A mettere a segno l’attacco più potente mai registrato su un campo di pallavolo femminile è stata proprio un’azzurra: Paola Egonu ha raggiunto una velocità impressionante di 116 chilometri orari, mettendo a segno il punto del 13-12 nel terzo set.

Il record di Paola Egonu

Paola Egonu ha messo a segno 29 punti, 3 muri, 43,8% in attacco, durante la sfida contro il Brasile nella Nations League di volley femminile, di ieri 1 giugno.

Nulla è servito per evitare la sconfitta di squadra delle azzurre, ma è arrivato un riscontro individuale di rilievo per Paola Egonu: ha conseguito un nuovo record del mondo, riscrivendo il primato di velocità per un attacco: l’azzurra ha schiacciato in diagonale raggiungendo i 116 km/h. II precedente record era già nelle sue mani: 112,7 km/h nella finale della Nations League 2022, vinta dalla nostra Nazionale per 3-0 proprio contro il Brasile.

Ancora imbattuta la sua impresa del 2020 quando fu capace di realizzare ben 47 punti in una sola partita.

L’Italia torna in campo contro la Cina

L’Italia occupa il terzo posto in classifica generale e tornerà in campo oggi, 2 giungo, a Macao per affrontare la Cina padrona di casa: si giocherà dalle 13:30 italiane, la partita potrà essere seguita in diretta streaming su DAZN e VoleyballWorld TV, previo abbonamento.