Paola Egonu cambia completamente look per il suo atteso ritorno in Italia

“È una nuova era”: è con queste poche e semplici parole scritte in inglese che Paola Egonu, stimata pallavolista della Nazionale Italiana, ha annunciato il suo tanto atteso ritorno in Italia. Per l’occasione la sportiva ha deciso di cambiare completamente il suo look.

Paola Egonu cambia look per il suo ritorno in Italia

La pallavolista, che è stata tra l’altro una delle co-conduttrici dell’ultimo Festival di Sanremo 2023, è tornata nel nostro Paese dopo una stagione passata a giocare in Turchia. Prima di fare ritorno nel Belpaese ha quindi scelto di festeggiare cambiando taglio di capelli e passando ad un biondo platino per la sua lunga chioma.

Oggi l’esordio di Egonu in campionato

Oggi stesso, domenica 8 ottobre, ci sarà un nuovo esordio per Egonu in campionato di Serie A con Milano e contro Busto Arsizio. Questo nuovo inizio, al di là dei capelli, sembra avere un significato più simbolico che mai, soprattutto alla luce dell’estate non facile vissuta dalla sportiva, che si è ritrovata a dover sopportare il dolore per degli Europei tutt’altro che eccellenti e le critiche che le sono piombate addosso da parte del generale Vannacci nel chiacchieratissimo libro intitolato Il mondo al contrario, uno dei maggiori successi editoriali di quest’anno.