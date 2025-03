Un lungo percorso di guarigione

La notizia della dimissione di Papa Francesco dal Policlinico Gemelli segna un momento di grande sollievo per milioni di fedeli in tutto il mondo. Dopo 37 giorni di ricovero, il Pontefice ha affrontato una battaglia contro una bronchite che si è complicata in polmonite bilaterale. La sua condizione ha tenuto il mondo con il fiato sospeso, con bollettini medici quotidiani che hanno descritto momenti di crisi e speranza.

Momenti critici e il sostegno dei fedeli

Il ricovero del Papa, iniziato il 14 febbraio, ha visto un susseguirsi di notizie allarmanti. Le sue condizioni di salute sono apparse altalenanti, con crisi respiratorie che hanno fatto temere il peggio. Il 22 febbraio è stato particolarmente difficile, con una crisi asmatica che ha richiesto una trasfusione. In quel periodo, i fedeli si sono uniti in preghiera, organizzando recite del rosario in Piazza San Pietro per invocare la guarigione del Pontefice. La visita della premier Giorgia Meloni ha portato un primo spiraglio di positività, con la notizia che Francesco era reattivo e scherzoso.

Segnali di ripresa e dimissioni

Il 10 marzo, i medici hanno sciolto la prognosi riservata, segnando l’inizio della ripresa. Papa Francesco ha iniziato la fisioterapia respiratoria e ha partecipato, seppur da remoto, ai riti delle Ceneri. Il 16 marzo, una foto del Papa sorridente ha fatto il giro del mondo, simbolo di un recupero costante. Con la sospensione della ventilazione meccanica e della terapia con ossigeno, il tanto atteso annuncio delle dimissioni è finalmente arrivato. Il ritorno a Santa Marta rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un segnale di speranza per la comunità cattolica globale.

Un messaggio di affetto e unità

Durante il suo ricovero, Papa Francesco ha ricevuto un’infinità di messaggi di affetto da leader politici, semplici fedeli e comunità religiose. Questo sostegno ha dimostrato come la fede e la solidarietà possano unire le persone in momenti di difficoltà. Il suo ritorno a casa è stato accolto con gioia e sollievo, un momento che segna non solo la fine di una battaglia personale, ma anche un rinnovato impegno spirituale e pastorale. Con la sua presenza, il Papa continua a ispirare e guidare i suoi seguaci, pronto a riprendere il suo cammino di fede.