Il ruolo strategico delle forze armate venezuelane nel contesto politico attuale

Il Venezuela si trova in un periodo di grande incertezza, e le sue forze armate, ufficialmente conosciute come Forze Armate Nazionali Bolivariane (FANB), giocano un ruolo fondamentale nel determinare il futuro politico della nazione. Da quasi tre decenni, la FANB ha sostenuto i governi di Hugo Chavez e Nicolas Maduro, contribuendo a un progressivo allontanamento dalla democrazia liberale occidentale verso un regime di tipo autoritario.

Questa alleanza ha permesso al governo di smantellare le istituzioni precedenti e reprimere l’opposizione, mentre in cambio il militare ha guadagnato potere politico, assumendo ruoli chiave come ministri, governatori e dirigenti di aziende statali.

Un cambiamento di scenario

Tuttavia, la recente operazione di rapimento di Maduro da parte di forze speciali statunitensi ha messo in discussione l’immagine della FANB come custode dello stato venezuelano. Questo evento, verificatosi all’interno della più grande base militare del paese, Fuerte Tiuna, ha rivelato le vulnerabilità della FANB in termini di tecnologia e protocolli di difesa.

Le sfide interne della FANB

La FANB si trova ora di fronte a una scelta cruciale: può rimanere ferma nel suo attuale stato di potere e affrontare potenziali attacchi statunitensi, oppure può accettare di negoziare con l’amministrazione Trump e con l’attuale presidente ad interim, Delcy Rodriguez. La decisione di come procedere influenzerà non solo la sua posizione, ma anche l’intero panorama politico del Venezuela.

Il potere militare e la transizione politica

Con il governo di Maduro in crisi e sotto accusa di frodi elettorali, il potere della FANB è diventato sempre più centrale. La sua influenza si è estesa anche alle forze di polizia, creando una realtà in cui il governo dipendeva fortemente dal supporto militare per mantenere il controllo.

Questa situazione ha portato alla creazione di un vero e proprio stato di polizia, in cui la sorveglianza di massa e la repressione degli oppositori sono diventate la norma. La FANB ha integrato diversi gruppi armati e forze di polizia, formando così un “unione civico-militare-poliziesca” che sostiene il regime attuale.

La necessità di cambiamento

In un contesto post-Maduro, il ruolo della FANB rimane cruciale. Gli analisti concordano sul fatto che qualsiasi governo, sia esso democratico o imposto con la forza, necessiterà del supporto militare per governare efficacemente. Rodriguez, pur avendo ricevuto l’approvazione di Trump, deve assicurarsi l’appoggio della FANB per mitigare le tensioni politiche e sociali.

Strategie future per le forze armate

Per mantenere il proprio status, la leadership militare dovrà intraprendere una serie di passi, alcuni dei quali potrebbero sembrare impensabili fino a poco tempo fa. Prima di tutto, dovranno distaccarsi da qualsiasi accusa di traffico di droga, un’accusa che gli USA hanno usato per giustificare le loro azioni contro il Venezuela.

In secondo luogo, dovranno accettare nuovi accordi sul petrolio con gli Stati Uniti, che probabilmente garantiranno un controllo significativo delle risorse petrolifere del paese da parte delle imprese statunitensi. Infine, sarà essenziale ridurre le attività repressive contro la popolazione civile, ridimensionando il proprio ruolo nell’attuale stato di polizia.

Infine, la FANB è chiamata a unirsi fermamente a Rodriguez, poiché rappresenta l’unico canale diretto con l’amministrazione Trump. La giustificazione domestica per tale alleanza sarà la stabilità del paese, ora che Maduro è stato deposto.

Adottare queste misure significherebbe che la FANB si farebbe garante degli accordi raggiunti con Rodriguez e Trump, diventando un attore stabilizzante nella transizione post-Maduro. Questo modello non è nuovo per Washington, che ha storicamente fatto affidamento su establishment militari in vari paesi.

In conclusione, le forze armate venezuelane si trovano di fronte a scelte difficili. Non adattarsi e collaborare con Trump e Rodriguez potrebbe portare a un ulteriore attacco armato da parte degli USA, con conseguenze devastanti sulla credibilità della FANB e sull’intero sistema politico del Venezuela.