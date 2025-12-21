Il Senato approva la manovra di bilancio con modifiche significative

La commissione Bilancio del Senato ha finalmente approvato la manovra di bilancio, un passaggio cruciale in vista del dibattito in Aula, fissato per il 22 dicembre. Questo provvedimento, che ha suscitato forti discussioni, vede ora un percorso parlamentare che culminerà con il voto finale previsto per il giorno successivo.

Nell’ambito della seduta, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso gratitudine sia alla maggioranza sia alle opposizioni per l’impegno profuso nell’analisi del testo, sottolineando l’importanza del confronto tra le forze politiche.

Modifiche significative e reintroduzioni

Un aspetto rilevante della manovra è l’inclusione di un emendamento che reinserisce le misure a sostegno delle imprese, dopo che si era ipotizzato di trasferirle in un decreto separato. Le risorse destinate a iniziative come la Transizione 5.0, le Zone economiche speciali (Zes) e il contrasto al caro-materiali sono state confermate.

Impatto sulle pensioni e previdenza

Tuttavia, non mancano le misure controverse, come la cancellazione della possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipatamente attraverso l’accumulo dei fondi pensione. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha spiegato che questa norma, introdotta l’anno scorso, non ha suscitato interesse tra i lavoratori. Inoltre, sono stati ridotti i fondi per il pensionamento anticipato di categorie come i lavoratori precoci e usuranti, mentre si amplia la platea di aziende obbligate a versare il Tfr all’INPS.

Controversie e reazioni politiche

Il dibattito sulla manovra ha messo in luce anche la questione del condono edilizio. Secondo quanto riferito dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Lucio Malan, l’emendamento è stato trasformato in un ordine del giorno, una manovra che, sebbene non vincolante, rappresenta un segnale di vittoria per la maggioranza. Ma le opposizioni non si sono fatte attendere, denunciando l’approvazione di una manovra che penalizza i lavoratori e i pensionati.

Le critiche dell’opposizione

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha definito questa manovra come la peggiore degli ultimi decenni, evidenziando come le scelte fatte colpiscano i più vulnerabili, aumentando le risorse per i più abbienti. Secondo la Schlein, la manovra non presenta alcuna prospettiva di crescita economica e risorse insufficienti per settori chiave come la sanità e i trasporti.

Risorse per l’editoria e il pluralismo

Un altro punto positivo menzionato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alberto Barachini, è l’incremento di 60 milioni di euro al Fondo per il pluralismo dell’editoria. Questa misura, sostenuta da Forza Italia, mira a garantire maggiore sostegno a un settore in difficoltà, senza compromettere le risorse destinate alle televisioni locali, un aspetto considerato strategico per la democrazia del Paese.

La manovra, dal canto suo, prevede anche risorse per il Piano Casa, sebbene queste siano state ridotte di 90 milioni rispetto alle previsioni iniziali. Tuttavia, la Lega ha espresso soddisfazione per l’incremento di tre miliardi a favore delle imprese e per il finanziamento del Ponte sullo Stretto, mantenendo però inalterata l’età pensionabile.

Conclusioni e prospettive future

Il ministro Giorgetti ha rassicurato riguardo alla sua posizione, negando l’intenzione di dimettersi e affermando di voler lavorare per il bene del Paese. Nonostante le critiche e le tensioni interne, la manovra ora prosegue verso il suo iter finale, con l’auspicio che possa portare a un miglioramento della situazione economica italiana. Tuttavia, le opposizioni continueranno a vigilare, pronte a contestare ogni misura che considereranno dannosa per i cittadini.