Il sindaco di Lampedusa commenta la situazione sull'isola: "Siamo a un punto di non ritorno."

In collegamento telefonico con Morning News il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, chiede l’intervento diretto del Governo sull’isola e l’aiuto dell’Europa.

Le parole del sindaco di Lampedusa

Ecco le parole pronunciate da Mannino: “L’Europa deve metterci la faccia, serve una operazione di soccorso in tutto il Mediterraneo.” Chiede dunque l’intervento diretto del Governo e una sessione straordinaria del Consiglio dei Ministri che porti a misure immediate, assicurando soprattutto meno morti. Aggiunge Mannino: “Da sempre accogliamo e salviamo vite umane, ma adesso siamo a un punto di non ritorno.”

La situazione sull’isola di Lampedusa

Nel frattempo la tensione è altissima nell’hotspot dell’isola dove sono ammassate circa 6.000 persone. Sempre durante il collegamento telefonico, il sindaco ha spiegato che nel corso della giornata saranno trasferite 2.500 persone. Il rischio di caos è elevatissimo. Considera infatti Mannino: “La presenza delle forze dell’ordine c’è, ma di fronte a questi numeri un po’ tutto va in tilt.”

Il sindaco ricorda poi la morte del bimbo di cinque mesi, annegato in mare poco prima di sbarcare. “È l’ennesima vittima innocente che muore nel tentativo di raggiungere l’Europa. Ieri abbiamo proclamato il lutto cittadino e oggi faremo un momento di raccoglimento di fronte la nostra parrocchia.”