Il rifiuto del sindaco

Il sindaco di Peschici, Luigi D’Arenzo, ha espresso un netto dissenso nei confronti dell’invito lanciato dalla tiktoker campana Rita De Crescenzo ai suoi follower, invitandoli a trascorrere Pasquetta nella località garganica. “Tutti a Peschici a Pasquetta, divertimenti assicurati” è lo slogan che ha suscitato la reazione del primo cittadino, il quale ha dichiarato: “Non abbiamo bisogno di lei e dei suoi follower”.

D’Arenzo ha sottolineato che la cittadina è già pronta ad accogliere i turisti, senza necessità di eventi promossi da influencer.

La gestione del turismo a Peschici

Il sindaco ha continuato affermando che Peschici è in grado di gestire qualsiasi flusso turistico, grazie alle sue bellezze naturali e a un cartellone di eventi ben pianificato. “Le nostre bellezze parlano da sole”, ha detto, evidenziando come la località non necessiti di eventi mordi e fuggi, ma piuttosto di iniziative culturali e programmate. D’Arenzo ha ribadito che la Pasquetta è già sold out e che la cittadina non ha bisogno di ulteriori promozioni esterne.

La visione del turismo

Il primo cittadino ha chiarito che la sua amministrazione punta su un turismo di qualità, che valorizzi la cultura e le tradizioni locali. “Non servono eventi mordi e fuggi, ma cultura e programmazione”, ha affermato, sottolineando l’importanza di eventi mirati e ben organizzati. D’Arenzo ha concluso il suo intervento con una nota di sicurezza: “Non sono preoccupato, gestiamo qualsiasi tipo di flusso turistico. Abbiamo le nostre bellezze paesaggistiche e i nostri eventi qualificati”.