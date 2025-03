Una decisione controversa per migliorare l’efficienza

In un’epoca in cui la rapidità dei servizi pubblici è fondamentale, il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan, ha preso una decisione che ha suscitato dibattito: la rimozione di tutti i distributori automatici di bevande calde dagli uffici comunali. Questa scelta, motivata dalle numerose lamentele dei cittadini riguardo ai ritardi nell’erogazione dei servizi, mira a ridurre le pause e migliorare l’efficienza del personale. Soldan ha dichiarato che la misura è stata necessaria a causa del comportamento di pochi dipendenti che prolungavano le pause oltre il consentito, creando disagi per gli utenti.

Le lamentele dei cittadini e le risposte del sindaco

Le lamentele dei cittadini non sono arrivate solo come un semplice sfogo, ma come una richiesta di cambiamento. I cittadini di Pieve di Soligo hanno espresso il loro disappunto per le lunghe attese agli sportelli comunali, e il sindaco ha deciso di agire. “I distributori non sono più fruibili per tutti i 56 dipendenti”, ha spiegato Soldan, sottolineando che la decisione è stata presa per evitare di dover adottare provvedimenti individuali. La rimozione dei distributori rappresenta quindi una misura collettiva, volta a responsabilizzare il personale e a garantire un servizio più efficiente.

Un equilibrio tra diritti e doveri

Nonostante la decisione drastica, il sindaco ha rassicurato i dipendenti che i loro diritti contrattuali rimangono intatti. “La scelta non va a incidere sui diritti previsti dai contratti sindacali”, ha affermato, evidenziando che ogni lavoratore ha ancora la possibilità di effettuare le pause previste. Inoltre, Soldan ha suggerito alternative pratiche, come l’uscita nei bar locali o l’utilizzo di un thermos personale, per garantire che i dipendenti possano comunque godere di momenti di pausa senza compromettere l’efficienza del servizio.