Il Sudan affonda in un mare di crisi senza rive

Oltre un milione di sudanesi, tra feriti e colpiti, sono vittime della guerra in Sudan in corso dal metà aprile 2023, secondo un rapporto elaborato dal Forum dei Media Sudanesi il 27 ottobre 2025, pur in assenza di statistiche precise sul numero dei morti, dei feriti e dei dispersi.

Il Sudan è sprofondato in una distruzione senza precedenti, con milioni di persone sfollate all’interno del Paese o rifugiate all’estero, mentre a parlare sono ancora solo le armi, senza che vi siano all’orizzonte segnali concreti di una fine della crisi.

Mentre proseguono gli sforzi internazionali per avvicinare le posizioni delle due parti in conflitto e portarli a sedersi al tavolo del dialogo, lo Stato di Khartoum sta conoscendo una mobilitazione bellica che, secondo gli osservatori, rappresenta una minaccia a tutte le iniziative.

Il Comitato Supremo di Mobilitazione ha infatti annunciato la leva generale in tutte le regioni del Sudan e l’avvio della preparazione di campi di addestramento e armamento in tutto il Paese, dopo la riconquista della città di al-Fashir, capitale della regione del Darfur.

Tutto ciò avviene mentre a Khartoum è in corso un vasto movimento di fuga dei civili, costretti ad abbandonare le loro case e i loro beni in cerca di salvezza dall’inferno e da una situazione umanitaria drammatica.

Carestia in corso

Il Sudan sta attualmente vivendo la peggiore crisi alimentare al mondo, determinata dalla distruzione dei servizi essenziali e dei mezzi di sussistenza, dall’ostacolo alla produzione agricola, dall’assedio delle città e dall’impedimento all’arrivo degli aiuti alimentari e umanitari, secondo lo stesso rapporto del Forum dei Media Sudanesi.

Lo stato di carestia è stato confermato ufficialmente nell’agosto 2024 nel campo per sfollati di “Zamzam”, nel Nord Darfur: è stata la prima volta che il Comitato di Revisione della Carestia (FRC) ha dichiarato una carestia dopo più di sette anni.

Circa 24,6 milioni di persone (quasi la metà della popolazione) affrontano un’insicurezza alimentare acuta, e due milioni di persone sono esposte al rischio di carestia o a livelli catastrofici di fame (fase 5 dell’IPC – Classificazione Integrata delle Fasi della Sicurezza Alimentare), la percentuale più alta al mondo, secondo la stessa fonte.

L’arma della fame

Mentre le sofferenze dei sudanesi continuano, il governo militare continua a porre ostacoli agli operatori umanitari, nonostante gli appelli delle Nazioni Unite che hanno trovato risposta soltanto da una delle parti.

Il governo della regione del Darfur, affiliato al governo di “Tasis” (l’alleanza di fondazione), ha rivolto un appello alle “organizzazioni internazionali, regionali e nazionali attive nel settore umanitario affinché accelerino la fornitura di aiuti urgenti ai colpiti all’interno della città di al-Fashir e nelle aree circostanti”.

Mentre il WFP viene espulso dal Sudan dal governo sudanese, in un comunicato ufficiale emesso il 28 ottobre 2025, ha affermato la propria piena disponibilità a facilitare l’accesso di tali aiuti e a garantire la sicurezza degli operatori umanitari. Ha inoltre invitato a “intensificare gli sforzi umanitari e sanitari” e ha chiesto “alle organizzazioni competenti di svolgere il proprio dovere senza ostacoli”, ribadendo che “la protezione dei civili e il soccorso ai bisognosi restano una priorità assoluta che non ammette compromessi”.

Nel frattempo, la coordinatrice regionale per le emergenze del Programma Alimentare Mondiale in Sudan, Betty Ka, ha dichiarato che “il tempo sta per scadere” con l’acuirsi dei combattimenti a al-Fashir e in altre zone. Ha sottolineato che il governo militare sudanese si oppone all’apertura del valico di “Adré”, al confine con il Ciad, a ovest del Paese, sebbene il valico di “al-Tina” diventi impraticabile per i convogli umanitari durante la stagione delle piogge.

La Coordinazione Generale dei Campi per Sfollati e Rifugiati in Sudan aveva in precedenza accusato il comandante dell’esercito, Abdel Fattah al-Burhan, di usare “l’arma della fame” contro i sudanesi che non hanno alcuna colpa nella guerra.

Il portavoce della Coordinazione, Adam Regal, ha affermato in un comunicato che “al-Burhan intende commettere un genocidio per la seconda volta utilizzando gli aiuti come arma di fame e morte, e ciò costituisce un crimine di guerra ai sensi del diritto internazionale dei diritti umani”, dopo che al-Burhan aveva rifiutato l’ingresso degli aiuti umanitari nelle zone di combattimento prima della fine della guerra.

Ha condannato le dichiarazioni di al-Burhan e le ha considerate “una dichiarazione di guerra contro le comunità degli sfollati e dei duramente colpiti dalla fame nei campi del Darfur, dove – ha detto – i bambini muoiono ogni giorno per malnutrizione, le donne incinte per aborto e complicazioni, gli anziani e i malati cronici per la scarsità di cibo e la mancanza di farmaci salvavita, oltre alla penuria di acqua potabile e ad altre condizioni legate alla guerra”.

Ha quindi invitato a “organizzare sit-in e manifestazioni per salvare la vita di milioni di sudanesi che hanno sofferto a lungo – e soffrono ancora – per le guerre, la carestia, la scarsità di cibo e la mancanza di medicine salvavita, e per trasmettere questo messaggio a tutti gli umanitaristi del mondo”.

Stringere la morsa

Per stringere ulteriormente la morsa sull’azione umanitaria, con l’aggravarsi della crisi, il governo filomilitare ha ordinato alla rappresentante del Programma Alimentare Mondiale e alla direttrice delle operazioni dell’agenzia ONU di lasciare il Paese entro 72 ore, dichiarandole persone non gradite senza fornire alcuna motivazione.

Secondo gli osservatori, tale passo rischia di sconvolgere il lavoro del PAM proprio mentre i sudanesi stanno subendo gli effetti della peggiore crisi umanitaria al mondo, secondo le valutazioni delle Nazioni Unite.

Il Programma Alimentare Mondiale ha sottolineato che questo provvedimento è arrivato “in un momento in cui il PAM e i suoi partner dovrebbero espandere le loro attività; questa decisione costringe invece il Programma a cambiamenti imprevisti, mettendo a rischio le operazioni che forniscono assistenza a milioni di sudanesi che affrontano la fame”.

In un comunicato ha precisato che “la decisione di espellere il direttore nazionale e la coordinatrice delle emergenze del PAM in una fase così critica arriva mentre i bisogni umanitari in Sudan sono più gravi che mai, con oltre 24 milioni di persone che affrontano un’insicurezza alimentare acuta”.

Sanzioni internazionali

Poiché ha ostacolato pesantemente gli sforzi di soccorso umanitario, aggravando le crisi alimentari e sanitarie, e mentre milioni di persone hanno bisogno di aiuti immediati per sopravvivere, gli Stati Uniti, nel gennaio 2025, hanno imposto sanzioni contro al-Burhan, ritenendolo responsabile di aver privato deliberatamente i civili degli aiuti e di aver usato il cibo come tattica di guerra.

Hanno inoltre affermato che al-Burhan, impegnato in una lotta per il potere con le Forze di Supporto Rapido, si oppone al ritorno a un governo civile in Sudan, ha rifiutato di partecipare ai colloqui di pace internazionali per porre fine ai combattimenti e ha scelto la guerra anziché i negoziati. Hanno precisato che le tattiche adottate dalle Forze Armate Sudanesi hanno incluso bombardamenti indiscriminati contro le infrastrutture civili, attacchi contro scuole, mercati e ospedali, oltre a esecuzioni extragiudiziali.