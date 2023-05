La notizia sta circolando in queste pre grazie ai firmatari: Il Tar di Trento accoglie il ricorso e sospende ancora l’abbattimento dell’orsa JJ4. I giudici amministrativi hanno sospeso l’efficacia del decreto emesso dal presidente Maurizio Fugatti. Ansa spiega che il il Tribunale regionale amministrativo in sede monocratica, ha sospeso, accogliendo il ricorso presentato dalle associazioni Enpa, Leidaa e Oipa, l’efficacia del decreto. Quale decreto? Quello con cui il presidente della Provincia Maurizio Fugatti dispone l’abbattimento dell’orsa Jj4.

Il Tar sospende l’abbattimento dell’orsa JJ4

L’animale, che aveva ucciso il runner Andrea Papi, si trova detenuto nel centro faunistico del Casteller. Ma quali sono gli effetti del nuovo pronunciamento? Che fino alla data della prossima udienza collegiale la Provincia non potrà procedere all’abbattimento. Le associazioni animaliste hanno diramato una nota: “Il decreto di Fugatti, non è solo assurdo nel contenuto e non adeguatamente motivato, ma rappresenta anche una vera e propria sfida al ministero dell’Ambiente, contrario alla soppressione di JJ4, che ha istituito un ‘tavolo tecnico’ per l’elaborazione di una nuova strategia sulla gestione degli orsi”.

I ricorrenti: “Fugatti procede per conto proprio”

E ancora: “E che mostra di aver ben presente il principio di tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali sancito dal nuovo articolo 9 della Costituzione”. Poi la chiosa: “Fugatti invece procede per conto proprio, come se gli orsi fossero sua proprietà, come se l’art.9 non esistesse e ignorando completamente la mobilitazione di milioni di italiani contrari all’abbattimento”.