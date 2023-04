L’orsa JJ4 è in buone condizioni, ecco cosa le accadrà

La vita di un animale in ballo e il percorso giuridico che ne dovrà decidere, da quanto si apprende l’orsa JJ4 che ha ucciso il 26enne Andrea Papi e che è stata catturata è in buone condizioni, ecco cosa le accadrà nei prossimo giorni. L’animale era con due cuccioli di due anni che sono stati liberati ed ora tutto dipende dal Tar. JJ4 è stata catturata dalla forestale nella notte tra lunedì e martedì a seguito dell’ordinanza di abbattimento, ora sospesa dai giudici amministrativi trentini.

Ecco cosa accadrà all’orsa JJ4

La femmina si trova nell’area del Casteller, in una struttura costruita per l’accoglienza provvisoria di esemplari di orso. La provincia di Trento fa sapere che “l’orsa, che secondo una stima dei veterinari pesa circa 150 chili, è in buone condizioni di salute e ha già preso confidenza con il settore a lei riservato all’interno dell’area. Tutto attorno, una rete elettrificata alta tra i 3,5 e i 4 metri”. Dopo la cattura con una trappola riempita di frutta una squadra specializzata del Corpo forestale del Trentino con due veterinari ha provveduto a sedare l’animale. Ma desso cosa accadrà all’orsa? Il primo step è recentissimo, con il Tar di Trento che ha rigettato l’istanza presentata dalla Provincia per anticipare al 20 aprile l’udienza relativa alla sospensione dell’ordinanza di abbattimento.

Due strade giudiziarie o il Consiglio di Stato

Ergo, se ne discuterà solo e soltanto l’11 maggio. Il Tar ha anche chiesto a Ispra di depositare la relazione e il parere richiesto sull’abbattimento. Con esso anche quello sul possibile trasferimento dell’orsa “in altro sito senza spese per la Provincia di Trento”. Due le strade: se a maggio il Tar dovesse emettere un parere positivo all’abbattimento la sospensiva allo stesso decadrebbe e JJ44 verrà uccisa tramite eutanasia. Se nel merito il Tar dovesse confermare la sospensiva l’orsa verrà condotta in uno degli spot di custodia permanente. Tutto questo però senza dimenticare che come per la giustizia penale anche in quella amministrativa ci sono diversi gradi di giudizio ed alla Provincia di Trento resterebbe l’appello al Consiglio di Stato.