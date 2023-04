Uccisione di Andrea Papi, si cerca ancora l’orsa JJ4

Se non è una caccia ci va molto vicina, dopo la terribile uccisione di Andrea Papi e le ultime vicende giudiziarie sul caso in Trentino si cerca ancora l’orsa JJ4. Sarebbero state trovate tracce fresche sulla neve per identificare l’animale di 17 anni dopo l’aggressione del runner 26enne. L’Adige spiega che ci sono elementi che aiutano il team di esperti che cerca JJ4: il primo è la neve che conserva le tracce, alcune della quali fresche sarebbero state trovate in queste ore. Bisognerà mappare un’area molto vasta e tener conto dei tragitti consueti dell’orsa.

Runner ucciso, si cerca ancora l’orsa JJ4

E le nuove impronte potrebbero essere utili ad identificare il plantigrado femmina responsabile della morte del giovane. Plantigrado al quale il Tar ha salvato momentaneamente la vita in questi annullando in sispensiva il provvedimento di abbattimento che era stato voluto dal presidente della Provincia autonoma, Maurizio Fugatti. Presidente che aveva detto: “Il Trentino sta soffrendo per quanto è avvenuto e quanto deciso dal Tar è sorprendente”.

Il braccio di ferro fra Tar e sindaci

Il ricorso avverso lo stesso portava la firma della Lav ma i sindaci si sono schierato a loro volta contro la sospensione dell’abbattimento di JJ4. Sempre secondo L’Adige, oltre ai Comuni di valle di Sole, valle di Non e Altopiano della Paganella, potrebbero prendere parte all’iniziativa “anche alcune amministrazioni delle valli Giudicarie, Rendena e Vallagarina”.