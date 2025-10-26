Il Torino trionfa sul Genoa in un emozionante scontro di Serie A

Nel corso dell’ottava giornata di Serie A, il Torino ha dimostrato grinta e determinazione ribaltando una situazione sfavorevole contro il Genoa, La partita, disputata il 26 ottobre, ha regalato emozioni fino all’ultimo minuto, evidenziando le difficoltà dei rossoblù, che rimangono ultimi in classifica.

Inizio di partita e vantaggio del Genoa

La sfida si è aperta con un colpo di scena: il Genoa, dopo solo sette minuti, è andato in vantaggio grazie a un errore difensivo del Torino. Un fallo di Asllani ha permesso a Thorsby di battere Paleari in uscita, portando gli ospiti sullo 0-1. Questo avvio promettente ha dato al Genoa la spinta necessaria per mantenere la pressione sugli avversari.

Il Torino reagisce

Nonostante un inizio difficile, il Torino ha iniziato a costruire le proprie azioni offensive. Al 39′, Maripan ha avuto una grande opportunità per pareggiare, ma Leali, portiere del Genoa, ha effettuato un intervento decisivo. La prima frazione si è conclusa con il Torino alla ricerca del gol, ma incapace di concretizzare le occasioni create.

Il secondo tempo e la rimonta granata

All’inizio della ripresa, il Torino ha mostrato un atteggiamento più aggressivo, cercando incessantemente il pareggio. Al 63′, la squadra di Baroni ha finalmente trovato il gol del pareggio grazie a un’autorete di Sabelli, che, nel tentativo di anticipare Adams, ha colpito il pallone con il ginocchio, mandandolo nella propria rete. Questo episodio ha riacceso le speranze dei granata.

Il finale al cardiopalma

Negli ultimi minuti, il Torino ha continuato a spingere, creando diverse occasioni. Al termine del tempo regolamentare, su un corner battuto da Lazaro, Maripan ha trovato la rete del 2-1, segnando il gol della vittoria. Il Genoa, pur cercando di reagire con Vitinha e Cornet, non è riuscito a trovare la via del gol.

Classifica e prospettive future

Con questa vittoria, il Torino sale a undici punti in classifica, mentre il Genoa rimane fermo a soli tre punti, segnando un record negativo per la squadra. La strada per i rossoblù si presenta in salita, e il tecnico Vieira dovrà individuare soluzioni efficaci per risollevare la squadra e ottenere il primo successo stagionale.

Il match ha evidenziato la determinazione del Torino e le fragilità del Genoa, che continua a lottare per trovare la propria identità in questo campionato. La prossima sfida risulta cruciale per entrambe le squadre: il Torino cerca di consolidare la propria posizione, mentre il Genoa deve urgentemente tornare a vincere.