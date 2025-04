Il contesto del totoPapa

La morte di Papa Francesco ha aperto un nuovo capitolo nella storia della Chiesa cattolica, dando il via a un fervente totoPapa. Le agenzie di scommesse si sono subito attivate, offrendo quote su chi sarà il prossimo Pontefice. Tra i nomi più quotati ci sono il cardinale italiano Pietro Parolin e il filippino Luis Antonio Tagle, entrambi considerati papabili per il soglio di San Pietro.

L’interesse per queste scommesse è così elevato che, per la prima volta, anche l’intelligenza artificiale è stata coinvolta nel pronosticare il futuro Papa.

Le quote e i papabili

Secondo le agenzie di scommesse britanniche, Parolin ha il 35% di possibilità di diventare Papa, mentre Tagle segue con il 25%. Queste valutazioni sono in continua evoluzione, con altri nomi che emergono come potenziali candidati. Tra questi, l’ungherese Peter Erdo, il portoghese Jose Tolentino e altri due italiani, Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa. Anche alcuni africani, come Fridolin Ambongo Besungu e Robert Sarah, sono in lizza. Le scommesse non si limitano ai nomi dei papabili, ma si estendono anche a dettagli come il nome scelto dal nuovo Papa e il giorno della sua elezione.

Il fenomeno del Fantapapa

Oltre alle scommesse tradizionali, è nato un nuovo gioco online chiamato ‘Fantapapa’, che ricorda il popolare ‘Fantasanremo’. Gli utenti possono creare la propria formazione di candidati e scommettere su vari aspetti dell’elezione. Questo fenomeno ha attirato migliaia di partecipanti, dimostrando quanto l’elezione del nuovo Pontefice susciti interesse e coinvolgimento. Le scommesse e i giochi online non solo offrono un modo per divertirsi, ma riflettono anche l’importanza e l’impatto che la figura del Papa ha sulla società contemporanea.