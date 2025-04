Un percorso carico di significato

Il tragitto che il feretro di papa Francesco percorrerà sabato, al termine del funerale, rappresenta non solo un ultimo saluto, ma anche un viaggio simbolico attraverso la città di Roma. Questo percorso, lungo circa sei chilometri, è stato attentamente pianificato per onorare la vita e il servizio del pontefice, che ha guidato la Chiesa cattolica con dedizione e umiltà.

Il corteo funebre non sarà solo un momento di lutto, ma anche un’opportunità per i fedeli di rendere omaggio al loro leader spirituale.

Itinerari in considerazione

Le autorità stanno valutando diversi itinerari per il corteo, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione dei cittadini e dei pellegrini. Il percorso più breve prevede il passaggio da luoghi emblematici della capitale, come corso Vittorio Emanuele, piazza Venezia e via Nazionale, prima di giungere alla basilica di Santa Maria Maggiore. Questi luoghi non sono solo strade, ma rappresentano la storia e la cultura di Roma, rendendo il viaggio ancora più significativo.

La basilica di Santa Maria Maggiore

La scelta di Santa Maria Maggiore come luogo di tumulazione non è casuale. Questa basilica è uno dei principali luoghi di culto della città e ha una lunga storia legata alla Chiesa cattolica. Qui, papa Francesco troverà riposo eterno, circondato dalla bellezza e dalla spiritualità di un luogo che ha accolto milioni di pellegrini nel corso dei secoli. La basilica, con la sua architettura maestosa e i suoi affreschi, rappresenta un legame profondo tra la fede e la cultura, un aspetto che papa Francesco ha sempre sostenuto.