Pandemia, guerra e nuovi flussi maggiorati, arriva in queste ore il triste record dal 2017, in 3 mesi sono arrivate 27mila persone

Come una intera piccola cittadina: arriva, censito dai media, il triste record dal 2017, in 3 mesi in Italia sono arrivate 27mila persone. La situazione degli sbarchi di migranti tocca un picco di numeri ed urgenza spaventosi che non si registravano ormai da 6 anni e il Mare Mediterraneo è di nuovo solcato da decine di imbarcazioni dirette verso le nostre coste. Ovviamente i flussi delle migrazioni sono direttamente legati alle situazioni dei paesi che li alimentano e Covid prima, guerra dopo, non hanno aiutato la situazione a migliorare.

In 3 mesi sono arrivate 27mila persone

Tuttavia e in ordine alle azioni dei governi di Roma alcuni media hanno messo all’indice quelle dell’esecutivo attuale guidato da Giorgia Meloni. Il Fatto Quotidiano ad esempio stigmatizza alcune dichiarazioni della futura premier quando non aveva ancora ereditato lei il fardello di gestore gli sbarchi: “L’8 aprile 2021 aveva utilizzato un termine preciso e d’impatto: fallimento”. Poi il quotidiano cita le parole della Meloni di allora: “Se i numeri raccontano più delle parole gli effetti delle scelte, i dati sugli sbarchi sono l’emblema del fallimento delle politiche italiane sull’immigrazione”.

Quel “boomerang” per Giorgia Meloni

Insomma, un effetto boomerang che oggi mette il crisi la premier sulle stesse cose con cui lei a suo tempo voleva mettere in crisi gli altri. Tutto questo mentre prosegue la raffica di sbarchi a Lampedusa. Ci sono stati oltre 2mila arrivi in poco più di 24 ore ed Imbriacola attualmente ospita quasi 3000 migranti.