Il vento trascina un passeggino sulla carreggiata, bimbo salvato da un senzatetto

Un gesto eroico che ha messo al sicuro una vita che che ne ha rimesso in piedi un’altra, negli Usa il vento trascina un passeggino sulla carreggiata ed un bimbo viene salvato da un senzatetto. Il piccolo stava per essere travolto dalle auto in corsa quando è intervenuto Ron Nessman. Chi è l’eroe? Un uomo che aveva una vita difficile e che è riuscito ad afferrare una carrozzina che era sfuggita al controllo della mamma.

Passeggino trascinato, bimbo salvato da un senzatetto

Forse con la complicità del forte vento la stessa poi è stata spinta verso una strada frequentata da centinaia di automobili. In quel momento Ron stava uscendo da un colloquio di lavoro presso il ristorante Applebee’s, in California. Ed a quel punto ha visto il passeggino senza nessuno a condurlo che si avviava inesorabilmente verso le auto in corsa. Ha detto l’uomo ai media: “Non ho avuto neanche il tempo di pensarci, l’ho afferrato prima che venisse investito“. Soltanto il primo maggio scorso Ron aveva sostenuto l’ennesimo colloquio di lavoro come lavapiatti in un ristorante nella contea di San Bernardino.

Il colloquio di lavoro ed il salvataggio

Poi, uscendo dal locale aveva visto il bambino e la carrozzina. La madre aveva cercato di riprenderla ma era caduta. A quel punto Ron Nessman che, con un balzo, ha fermato il passeggino pochi metri prima che finisse su una strada trafficata. E l’uomo ha chiosato dopo l’arrivo della polizia: “Se non avessi salvato quel bambino non mi sarei mai più potuto guardare allo specchio nella mia vita“. E dai media locali si apprende anche che il ristorante Applebee’s ha assunto Ron a tempo indeterminato.