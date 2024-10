Ilaria Clemente ha condiviso in un’intervista con il settimanale Chi la sua sorprendente notizia di essere in attesa di un bambino, frutto di una relazione iniziata solo pochi mesi fa durante una vacanza. “Certamente, non era nei nostri piani avere un bambino in questo periodo, è stato quasi un colpo di fortuna. Lui ha 27 anni e possiede una maturità che mi ha colpita” ha dichiarato. Descritto come una persona riservata e distante dai social media, ha aggiunto: “Daniele è davvero difficile da trovare, e questo tratto lo ha protetto. È originario di Centocelle, a Roma, e lavora in un’agenzia assicurativa. Conduce una vita molto ordinaria e non cerca affatto la notorietà!”.

La scoperta della gravidanza

Ilaria ha continuato raccontando come ha capito sin da subito che Daniele fosse l’uomo giusto per lei: “Ci siamo incontrati quest’estate in una spiaggia a Fiumicino e da quel momento siamo stati inseparabili, anche in compagnia dei miei amici”. La decisione di mantenere la gravidanza è stata presa da lei, con l’appoggio del suo compagno. “Nessuno di noi si aspettava una gravidanza adesso. È stato davvero inatteso, ma lui era felice e, dopo averne parlato, mi ha lasciato la libertà di decidere. Mi ha assicurato che, qualunque fosse la mia scelta, il nostro legame sarebbe rimasto intatto, e ha espresso il desiderio di diventare papà”.

Il nome del futuro bambino

Riguardo al nome del futuro bambino, Ilaria ha detto che stanno ancora riflettendo, ma poiché Daniele è un grande tifoso della Roma, potrebbe essere Francesco, in onore di Totti, se nascerà un maschietto!

Ilaria Clemente ha raccontato come ha scoperto di essere in attesa. “Quella mattina, mentre mi lavavo i denti a casa, ho sentito una voce che diceva ‘Ila in confessionale’. Ero ancora in pigiama quando, dal confessionale, sono apparse la dottoressa e la psicologa, apparentemente un po’ inibite e imbarazzate, che mi hanno fatto un leggero segno di assenso con la testa. A quel punto ho compreso che il test di gravidanza era favorevole. Sono scoppiata in lacrime e ho chiesto di poter contattare Lucilla, la mia amica del cuore da diciassette anni. È divertente pensare che viviamo una accanto all’altra; il nostro legame è davvero forte. Ho chiamato e ho aperto con ‘Amore, sono incinta’, e lei è scoppiata a piangere. Dopo, ho detto che avrei contattato Daniele, ma mi hanno tolto il telefono, in quanto non era il mio, così ha telefonato Lucilla. In realtà, è stata lei a dargli la notizia! Al ritorno a casa, mi sono trovata davanti a Lucilla e Daniele, che sono state le prime persone che ho incontrato”.

Le emozioni di Ilaria

Ha poi continuato: “Ieri sera, rientrando nella Casa, il mio cuore batteva forte; è stata un’emozione incredibile. Ho visto i miei amici in tv e poi sono tornata lì, è stato impressionante! Avevo un ottimo rapporto con tutti, e tengo molto a loro. Mi dispiace tantissimo essere andata via senza salutarli. Chi mi mancherà di più? Jessica e Mariavittoria. Abbiamo formato un trio inscindibile. Ieri, con Jessica, ci siamo scambiate uno sguardo e abbiamo detto all’unisono ‘Ti aspetto fuori’. Le ho promesso che, appena possibile, la porterò al mare”.